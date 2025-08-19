Sanidad

Sanidad sube un 13 % las ayudas a Castellón para prevenir adicciones y refuerza el bienestar emocional escolar

Las ayudas, dirigidas a nueve ayuntamientos y mancomunidades, cubren de media el 73 % de lo solicitado, superando el porcentaje del año anterior.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Conselleria de Sanidad ha incrementado en un 13 % las subvenciones destinadas a programas de prevención de adicciones en la provincia de Castellón, alcanzando los 383.227 euros.

Los fondos se destinan a las Unidades de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, que desarrollan actividades escolares, comunitarias y familiares, así como acciones específicas con adolescentes en riesgo. Además, estas unidades coordinarán el nuevo programa escolar de bienestar emocional y prevención de adicciones, basado en el modelo de habilidades para la vida de la OMS, que arrancará en el curso 2025-2026 para alumnos de Primaria y ESO.

El director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, ha destacado que se han priorizado criterios objetivos como la cobertura poblacional, evitando sesgos y garantizando la equidad territorial. También ha subrayado la importancia de actuar desde la infancia: “Dotamos a niñas, niños y adolescentes de herramientas para tomar decisiones saludables y prevenir las adicciones desde edades tempranas”.

Entre las ayudas más relevantes, Castellón de la Plana ha recibido la mayor subvención provincial con 108.417 euros (+7,1 %). También destacan los incrementos en Vall d'Uixó (+20,8 %), Burriana (+18,5 %), Vinaròs (+16,6 %) y Benicarló (+12,6 %). La Mancomunidad Espadán-Mijares accede por primera vez a estas ayudas, con 13.000 euros para iniciar programas de prevención.

Cuatro municipios —Onda, Segorbe, Vall d’Uixó y Vila-real— y la mencionada mancomunidad han recibido el 100 % de lo solicitado. Sanidad considera esta inversión como “socialmente responsable” y clave para construir una sociedad más saludable.

