Sanidad oferta 94 plazas médicas y de enfermería en Vinaròs

La Conselleria de Sanidad ha convocado 94 plazas de personal estatutario con título de especialista en Ciencias de la Salud en el Departamento de Salud de Vinaròs, dentro de un total de 902 ofertadas en la Comunidad Valenciana para áreas de difícil cobertura.

La convocatoria incluye especialidades hospitalarias y de Atención Primaria, como Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Enfermería y matronas, y reserva el 7 % de plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33 %.

Los interesados disponen de 15 días hábiles desde la publicación en el DOGV para presentar solicitudes de forma telemática. La puntuación máxima del concurso será de 63 puntos, según méritos profesionales, formación y conocimientos de idiomas.

La resolución fue aprobada en la Mesa Sectorial de Sanidad con el apoyo de los sindicatos SATSE y CESMCV-SAE.