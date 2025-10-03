Sanidad incorpora dos nuevos facultativos en los centros de salud Sequiol y Raval Universitari de Castelló

La Conselleria de Sanidad reforzará la atención primaria de la ciudad de Castelló con la incorporación de dos nuevos facultativos en los centros de salud Sequiol y Raval Universitari. Así lo ha anunciado la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, durante su visita a estas instalaciones junto con la delegada del Consell, Susana Fabregat.

La ampliación de estas dos nuevas consultas de Medicina Familiar y Comunitaria para la ciudad de Castelló "supone una mejora en la asistencia a los pacientes usuarios de estos centros sanitarios", ha afirmado Eva Suárez.

El centro de salud Sequiol se encuentra en la calle Herrero de la ciudad y el centro de salud Raval Universitari está ubicado en el área residencial anexa a la Universitat Jaume I. La directora general ha destacado que "con este incremento de recursos asistenciales la Conselleria de Sanidad da una mayor cobertura asistencial a la población de ambas zonas".

Desde esta misma semana, los centros de salud retoman el horario habitual de apertura durante todo el día, mañana y tarde, coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación de la gripe 2025, que estará activa a partir del 15 de octubre en todos los centros de salud para la población en general.

Antes, concretamente desde el 1 de octubre, la Conselleria de Sanidad está acercando la vacunación a los centros escolares para el alumnado de todo el ciclo de Infantil y a las residencias de personas mayores y dependientes.