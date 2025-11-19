Sanidad acredita con el máximo nivel el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de La Plana

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de La Plana ha conseguido el nivel 4 de acreditación, la máxima autorización otorgada por la Dirección General de Farmacia de la Conselleria de Sanidad, y con ello consolida su liderazgo en la elaboración de medicamentos personalizados y seguros.

La directora general de Farmacia, Elena Gras, que ha visitado, el servicio ha manifestado que “se convierte en referente para la manipulación, adecuación y control de fórmulas magistrales, preparaciones farmacéuticas hospitalarias y formas farmacéuticas estériles”. “Así, queda avalada su capacidad para preparar medicamentos adaptados a las necesidades específicas de cada paciente, cumpliendo con los más altos estándares internacionales del sector”, ha continuado.

Con el principal objetivo de garantizar la máxima seguridad, eficacia y calidad en la preparación de medicamentos, ajustando cada formulación a los requerimientos clínicos individuales, entre las funciones del servicio destacan la elaboración de fórmulas magistrales para determinados pacientes y la preparación de productos farmacéuticos de uso hospitalario, así como la manipulación de formas estériles como los inyectables, siguiendo protocolos estrictos y controles de calidad exhaustivos.

Además, la incorporación de tecnologías avanzadas y nuevas metodologías ha permitido fortalecer notablemente la precisión y la seguridad en cada preparación.

El trabajo coordinado del equipo farmacéutico, en estrecha colaboración con el personal médico y de enfermería, permite ofrecer un abordaje integral, seguro y personalizado en la atención farmacéutica.

Entre los logros más recientes, el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de La Plana se ha convertido en el primer servicio público de farmacia hospitalaria de la Comunitat Valenciana en cumplir íntegramente la Guía de Buenas Prácticas de Preparación de Medicamentos del Ministerio de Sanidad, así como la Guía para la Adaptación de las Buenas Prácticas en la Comunitat Valenciana.

El Hospital Universitario de La Plana reafirma así su compromiso con la innovación, la excelencia y la seguridad, garantizando que cada medicamento preparado en su farmacia hospitalaria responde a los más exigentes criterios de calidad y seguridad para los pacientes.