Salera se une a Movember y la AECC para concienciar sobre el cáncer masculino

El Centro Comercial Salera se suma al movimiento internacional Movember y a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la campaña #SácaloALaLuz, destinada a sensibilizar sobre el cáncer masculino y fomentar la prevención y el diálogo abierto sobre la salud de los hombres.

Del 13 al 15 de noviembre, el centro instalará una barbería solidaria en la planta baja, donde los visitantes podrán colocarse un bigote solidario. Por cada participación, Salera donará 2 euros a la AECC de Castellón, hasta un máximo de 2.000 euros. Además, los asistentes podrán acceder a información sobre cáncer de próstata, testículos y mama en hombres.

“Queremos dar visibilidad al cáncer masculino y promover la detección temprana, de la mano de entidades como la AECC y Movember”, señala Alejandro Galocha, gerente del centro. Movember, con más de veinte años de trayectoria, promueve la investigación, programas de prevención y apoyo psicológico en salud masculina, incluyendo cáncer y salud mental.

Esta acción forma parte de la campaña global #SácaloALaLuz, impulsada por CBRE en 47 activos de España y Portugal, reforzando su compromiso con la salud masculina y el bienestar comunitario.