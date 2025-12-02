SALERA CASTELLÓN

Salera refuerza su oferta comercial con la apertura de la nueva tienda MUNICH

MUNICH alcanza un total de 23 tiendas full price, 10 tiendas outlet y 14 corners en El Corte Inglés consolidando su presencia nacional y fortaleciendo su estrategia de crecimiento omnicanal.

ondacero.es

Castellón |

Salera refuerza su oferta comercial con la apertura de la nueva tienda MUNICH
Salera refuerza su oferta comercial con la apertura de la nueva tienda MUNICH | Salera Castellón

El Centro Comercial Salera continúa reforzando su oferta comercial con la llegada de MUNICH, firma líder en moda, deporte y estilo urbano, que abrió su nueva tienda full price el pasado jueves 27 de noviembre. Este nuevo espacio se convierte en un punto de referencia para los clientes de la zona y consolida a Salera como un enclave estratégico para marcas con proyección nacional.

Con 100,97 m², la tienda MUNICH ofrece todas las categorías de producto de la marca, desde textil y accesorios hasta moda deportiva y colección kids, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia de compra completa y cercana al ADN de la marca.

La incorporación de MUNICH refuerza el compromiso de traer a Castellón marcas que conectan con los clientes del centro comercial, ofreciendo moda, deporte y estilo urbano en un solo espacio.

Con esta apertura, MUNICH alcanza un total de 23 tiendas full price, 10 tiendas outlet y 14 corners en El Corte Inglés consolidando su presencia nacional y fortaleciendo su estrategia de crecimiento omnicanal.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer