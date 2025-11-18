Salera recauda 2.000€ para la AECC gracias a su campaña Movember

El Centro Comercial Salera ha hecho entrega de un donativo de 2.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Castellón, gracias a la participación ciudadana en la acción solidaria #SácaloALaLuz, desarrollada del 13 al 15 de noviembre.

Durante esos días, casi 900 personas se acercaron a la barbería efímera instalada en la planta baja del centro, se colocaron un bigote solidario y recibieron información sobre los principales tipos de cáncer masculino: próstata, testículos y mama en hombres. Por cada participante, Salera donó 2 euros a la AECC, alcanzando así el máximo previsto de 2.000 euros.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta de nuestros visitantes. #SácaloALaLuz nos ha permitido dar visibilidad al cáncer masculino y, sobre todo, promover la prevención y la detección temprana”, señala Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera.

La iniciativa, en colaboración con el movimiento internacional Movember, forma parte de la campaña global #SácaloALaLuz, impulsada por CBRE en 47 activos de España y Portugal dentro del programa Caring for Communities. Movember trabaja a nivel mundial para mejorar la salud masculina, impulsar la investigación y promover hábitos saludables, abordando el cáncer de próstata, testículos, la salud mental y la prevención del suicidio.

Con este donativo, Salera refuerza su compromiso con la comunidad y continúa desarrollando acciones de concienciación social que combinan participación, educación y solidaridad.