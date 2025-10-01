Salera y Cruz Roja se unen para visibilizar la soledad de los mayores con actividades por el Día del Mayor

Con motivo del Día del Mayor, el Centro Comercial Salera, en colaboración con Cruz Roja Castellón, impulsa una serie de acciones dirigidas a visibilizar y promover la compañía a personas mayores que viven solas a través del programa ‘TE ACOMPAÑA’.

La jornada arranca el 1 de octubre a las 11:00 h con la inauguración de la exposición interactiva “Un espacio a solas”, acompañada de la “máquina del tiempo”, un fotomatón que permitirá a los visitantes verse con unos años más, disponible hasta el 3 de octubre en horario de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.

El 2 de octubre a las 10:00 h se celebrará un speed date entre mayores de 65 años atendidos por Cruz Roja y voluntarios, con el objetivo de fomentar la interacción y combatir la soledad no deseada. Al finalizar, todos los participantes recibirán entradas de Cinesa para disfrutar de una película en compañía.

El 3 de octubre, los participantes del speed date podrán continuar con la diversión en un torneo de bolos organizado en Ilusiona, fomentando la relación social y el ocio saludable.

Alejandro Galocha, gerente del centro comercial Salera, comenta: “Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso con la comunidad y la responsabilidad social, promoviendo la inclusión, la compañía y la participación activa de las personas mayores, un colectivo al que queremos visibilizar y apoyar”.

Estas actividades se enmarcan dentro de los programas de Cruz Roja dirigidos a personas mayores, que buscan mejorar su calidad de vida, fomentar el envejecimiento activo y prevenir la soledad no deseada a través de actividades sociales, de ocio y acompañamiento personalizado. Solo en 2024, Cruz Roja Castellón atendió a 2.930 personas mayores a través de 115.133 intervenciones.