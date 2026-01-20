Salera acoge la competición educativa VEX Robotics en Castellón el próximo 24 de enero.

El Centro Comercial Salera se prepara para acoger el próximo 24 de enero la competición VEX Robotics, un evento educativo de referencia internacional que fomenta las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como la creatividad y el trabajo en equipo entre niños y jóvenes. La jornada, organizada por Robótica Castellón, reunirá a ocho equipos locales que competirán en el reto de la temporada “Mix & Match” de la VEX IQ Robotics Competition.

VEX Robotics es un programa internacional de robótica educativa que permite a los estudiantes diseñar, construir y programar robots para resolver desafíos de ingeniería. La competición se desarrolla en dos fases: una prueba autónoma, en la que el robot actúa de manera independiente, y una fase de control por piloto, donde los participantes manejan sus robots para cumplir objetivos específicos.

El evento arrancará a las 9:00 horas con un entrenamiento previo a la presentación del evento. Las partidas empezarán a las 10:00 horas, y a partir de las 16:00 horas serán las finales, y una hora después se celebrará la entrega de premios. Un vez finalizadas las partidas habrán talleres gratuitos de Minecraft y robótica.

Los talleres están dirigidos a personas a partir de 5 años y contarán con plazas limitadas, que se asignarán mediante inscripción previa a través de redes sociales. En caso de no completarse, podrán participar clientes presentes en el centro comercial.

Con más de 1,1 millones de estudiantes participantes en más de 70 países, VEX Robotics cuenta con un amplio reconocimiento internacional. La celebración de esta competición en Salera permite a Castellón sumarse a una iniciativa global que impulsa el talento joven y el pensamiento crítico.