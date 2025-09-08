Rovira sobre su ausencia en la zona dana: "La Comunitat es mucho más grande y la vida sigue"

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha defendido este lunes que el acto oficial de inicio de curso escolar se haya celebrado en Castellón, pese a las criticas de la oposición por no acudir a localidades valencianas afectadas por la dana, y ha dicho que la Comunitat "es mucho más grande" y que "la vida continúa".

Durante su intervención ante los medios en la inauguración del CEIP Mestre Canós de Castellón de la Plana, Rovira ha recordado que el inicio de curso se celebra de forma rotativa en las tres provincias, y que este año correspondía a Castellón.

“La zona dana afectó a una parte de la comunidad, pero la Comunidad Valenciana es mucho más grande y la vida continúa”, ha afirmado el conseller.

También ha explicado que más de 3.000 alumnos estudiarán este curso en aulas prefabricadas debido a los daños sufridos en centros educativos por las riadas del 29 de octubre, aunque ha matizado que las demoras en el inicio de las clases afectarán solo a unos 1.000 estudiantes, y únicamente durante dos o tres días.

Rovira ha señalado que desde la administración se actuó con rapidez tras el paso de la dana, reubicando al alumnado en otras localidades y habilitando servicios de transporte y comedor.

“Un colegio no se construye en seis meses ni en un año”, ha recordado, subrayando que el objetivo ha sido que los estudiantes puedan volver a sus municipios lo antes posible.

Por su parte, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que fue ella quien propuso que el curso arrancara en la ciudad, ya que se inauguran dos infraestructuras educativas completamente renovadas.

“Creo que hacía muchos años que no empezábamos un curso escolar con esta inversión en Castellón”, ha declarado Carrasco.

Revisión del currículo de Historia y decreto de Convivencia Escolar

El conseller de Educación también ha anunciado que se modificará el currículo de la asignatura de Historia para incluir contenidos sobre la etapa posterior a la dictadura franquista y otros acontecimientos recientes de la historia de España, como la época de ETA.

Rovira ha señalado que, actualmente, el currículo en la Comunidad Valenciana no contempla el estudio de esos periodos históricos y ha defendido la necesidad de ofrecer a los jóvenes una visión más completa y menos ideologizada de la historia nacional.

“Hace unos años, los jóvenes dejaron de estudiar, por ejemplo, la época de ETA”, ha señalado el conseller, quien ha añadido que “se trata de sacar la ideología de las aulas” y “enseñar toda la historia de España, incluyendo los últimos 40 años”.

El conseller ha indicado que los cambios en el currículo no se aplicarán en el presente curso escolar, sino que se tramitarán para su implantación a partir del próximo. Asimismo, ha anunciado la aprobación antes de fin de año de un nuevo decreto de Convivencia Escolar, que abordará cuestiones disciplinarias y reforzará la figura del docente.