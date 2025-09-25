Rototom Sunsplash entrega a 4 ONGs más de 40.000 euros recaudados a través de los abonos inclusivos

El festival internacional reggae Rototom Sunsplash ha hecho entrega este jueves, en un acto celebrado en Solé Rototom Reggae Beach, de los 42.587,28 euros recaudados en la iniciativa solidaria impulsada en su 30ª edición, celebrada en agosto en Benicàssim, que ayudarán a financiar cuatro proyectos sociales de las ONG Human Call (Líbano), A la Par (Madrid), la valenciana AIPHYC y la vila-realense Conquistando Escalones.

La cantidad recaudada procede de las aportaciones de 10 euros realizadas por las 4.264 personas con abono de acceso libre al recinto (dirigidos a menores de 13 años, mayores de 65 y personas con discapacidad) en el momento de retirar su abono en taquilla en esta última edición. Cada asistente ha decidido a qué proyecto destinar la ayuda.

La cuota simbólica de 10 euros ligada a esta iniciativa solidaria implementada por segunda vez en la gestión de los abonos inclusivos del festival, permitirá a la organización Human Call, una entidad creada por población palestina en el campo de refugiados Ein El Hilweh (Sidón, Líbano), donde residen en condiciones precarias más de 130.000 personas, dotar de recursos humanos y materiales al Hospital Al Nida’a, el único centro sanitario existente en el campamento, y que gestiona la organización. Su director ejecutivo, Mustafa Abou Atieh, ha agradecido a través de un vídeo proyectado durante el acto celebrado en el Solé la aportación del Rototom Sunsplash.

“Desde Human Call acogemos con agrado el apoyo de iniciativas culturales como el festival Rototom Sunsplash; un puente de solidaridad que ha logrado convertir el arte y la cultura en un recurso vital para las comunidades vulnerables”. Ha indicado que la aportación servirá para “financiar directamente nuestros programas de salud y comunitarios, lo que nos permite seguir brindando servicios vitales y dignidad a los refugiados palestinos”.

La ONG Conquistando Escalones, con sede en Vila-real (Castelló), fue impulsada hace una década por afectados, familiares y amigos de afectados de Distrofia Muscular de Cinturas tipo LGMD-1F. La mutación genética de estos pacientes les inmuniza frente al VIH, de ahí que la investigación para lograr un tratamiento para esta enfermedad haya abierto también una puerta a la esperanza en la lucha contra el SIDA. Seguir recabando apoyos para fomentar los ensayos clínicos y la investigación científica contra esta enfermedad degenerativa y hereditaria es el objetivo de la acción solidaria impulsada por Rototom Sunsplash. Un objetivo que ratifica Abrahán Guirao, presidente de la organización, que ha recogido la aportación del festival junto a Beatriz Salas, coordinadora general, y Vicky Salas, social media manager de la entidad.

“Desde Conquistando Escalones no podemos si no expresar nuestro más sincero agradecimiento por esta iniciativa del Rototom Sunsplash. Su apoyo tiene un impacto directo y significativo en nuestra misión de impulsar la investigación médica para hallar un tratamiento y cura de la LGMDD2 y el VIH”, ha señalado Abrahán Guirao. Ha anunciado que la aportación recibida hoy “se suma a la campaña especial que lanzamos con motivo de nuestro 10º aniversario, cuya meta final es conseguir 100.000 euros para dar continuidad a las investigaciones médicas y para tener un remanente con el que poder afrontar el coste del ensayo en pacientes de los fármacos que ya funcionan frente a la LGMDD2 en laboratorio”.

La acción solidaria impulsada gracias a las aportaciones del público del Rototom Sunsplash también contribuirá a afianzar una de las principales iniciativas de AIPHYC, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde Valencia para empoderar y dignificar la situación de las profesionales del hogar y del cuidado, en su mayoría mujeres migrantes de países del sur. Se trata de su EDD: Escuela de Dinamizadoras y Defensoras de Derechos: “La financiación obtenida nos permitirá consolidar y escalar este proyecto, fortaleciendo su metodología y ampliando su alcance”, han explicado este jueves durante el acto Marcela Bahamón y Lola Jacinto, cofundadoras de AIPHYC, y Johana Ciro, coordinadora metodológica de la asociación.

“Desde nuestra entidad celebramos que un evento cultural como Rototom Sunsplash impulse iniciativas sociales con impacto real. Para nosotras esta experiencia ha sido inspiración y un voto de confianza para continuar esta labor de acompañar reivindicaciones de derechos ciudadanos desde las autonomías”, han destacado.

En la misma línea se han expresado desde A La Par (Fundación Carmen Pardo-Valcarce). “Valoramos enormemente que un evento cultural de este alcance se comprometa con iniciativas sociales. Para nosotros ha sido una gran ventana de visibilidad a nuestra causa y nos ha encantado formar parte. Esta aportación nos permitirá seguir impulsando proyectos que promueven la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual”, ha explicado este jueves en Castelló Ignacio de la Peña, responsable del departamento de desarrollo de negocio y relaciones con clientes de la fundación.

A lograr esa plena inclusión e igualdad de las personas con discapacidad lleva dedicada la institución 75 años. El proyecto que ayudará a financiar el apoyo de Rototom es ‘Rock a la Par’, que busca sorprender, inspirar y visibilizar el talento de las personas con discapacidad intelectual, también en el ámbito musical, a través de la formación de una banda de pop rock integrada en su totalidad por artistas de este colectivo, con David Summers, de Hombres G, y el compositor y guitarrista Pedro Andrea, acompañando su desarrollo.

Abierta la convocatoria 2026

Rototom Sunsplash abre desde este viernes 26 de septiembre hasta el sábado 15 de noviembre de 2025 la convocatoria para las organizaciones que quieran participar en la campaña solidaria de la edición 2026.

Enlace al formulario: https://rototom.festivalpro.com/form/duwDLvXdMqrCghdVorZS/0

Solicitud del certificado de donación

Todas las personas que han colaborado con esta iniciativa social a través de sus aportaciones, pueden contactar directamente con las ONG a las que han destinado sus fondos para solicitar un certificado de donación para la declaración de la renta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Para poder realizar este trámite debe mostrarse el comprobante o ticket del evento como justificante acreditativo del donativo.