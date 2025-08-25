El Rototom cumple 30 años en Benicàssim con 218.000 asistentes de 111 países

El festival internacional de reggae Rototom Sunsplash ha clausurado su 30ª edición, proclamándose de nuevo como uno de los principales encuentros mundiales dedicados a la cultura jamaicana. Entre el 16 y el 23 de agosto, más de 218.000 personas de 111 países participaron en esta cita celebrada en el recinto de conciertos de Benicàssim, que combinó música, activismo y diversidad cultural bajo el lema “Celebrating Life”.

Durante ocho días, el festival ofreció más de 200 conciertos y DJ sets repartidos en siete escenarios, incluyendo géneros como reggae, dancehall, hip-hop, dub, ska, afrobeats y reggae-metal. Destacaron actuaciones de artistas internacionales como Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Koffee, Julian y Ky-Mani Marley, así como una importante representación de la escena estatal con Morodo, Chalart58 y otros.

Además de la música, el Rototom Sunsplash desarrolló un amplio programa cultural y social, con espacios dedicados a la divulgación científica (Discovery Lab), el Foro Social y actividades de reflexión sobre temas como la crisis humanitaria en Gaza, la emergencia climática o la interculturalidad. Más de 1.200 personas participaron en las seis sesiones del Foro Social, que contó con la presencia de expertos y activistas destacados.

El festival también mostró de nuevo un fuerte compromiso con la inclusión y la solidaridad. Más de 2.400 personas con discapacidad asistieron, y se promovieron iniciativas como ‘Move 4 Gaza’, con actividades culturales y recaudación destinada a proyectos sociales en la Franja de Gaza. Parte de la recaudación del festival se destinará además a organizaciones que apoyan la investigación médica, la inclusión de personas con discapacidad y la defensa de derechos laborales y humanos.

En el ámbito familiar, Rototom Sunsplash registró una importante afluencia de menores de 13 años y personas mayores de 65, ofreciendo descuentos y espacios adaptados para todos los públicos.

El festival ya prepara su 31ª edición, que tendrá lugar en Benicàssim del 16 al 22 de agosto de 2026.