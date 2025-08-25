Rototom Sunsplash

El Rototom cumple 30 años en Benicàssim con 218.000 asistentes de 111 países

El festival internacional reúne a miles de personas en un evento que combina música, cultura y compromiso social.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Benicàssim
Rototom Sunsplash. | ondacero.es

El festival internacional de reggae Rototom Sunsplash ha clausurado su 30ª edición, proclamándose de nuevo como uno de los principales encuentros mundiales dedicados a la cultura jamaicana. Entre el 16 y el 23 de agosto, más de 218.000 personas de 111 países participaron en esta cita celebrada en el recinto de conciertos de Benicàssim, que combinó música, activismo y diversidad cultural bajo el lema “Celebrating Life”.

Durante ocho días, el festival ofreció más de 200 conciertos y DJ sets repartidos en siete escenarios, incluyendo géneros como reggae, dancehall, hip-hop, dub, ska, afrobeats y reggae-metal. Destacaron actuaciones de artistas internacionales como Shaggy, Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Koffee, Julian y Ky-Mani Marley, así como una importante representación de la escena estatal con Morodo, Chalart58 y otros.

Además de la música, el Rototom Sunsplash desarrolló un amplio programa cultural y social, con espacios dedicados a la divulgación científica (Discovery Lab), el Foro Social y actividades de reflexión sobre temas como la crisis humanitaria en Gaza, la emergencia climática o la interculturalidad. Más de 1.200 personas participaron en las seis sesiones del Foro Social, que contó con la presencia de expertos y activistas destacados.

El festival también mostró de nuevo un fuerte compromiso con la inclusión y la solidaridad. Más de 2.400 personas con discapacidad asistieron, y se promovieron iniciativas como ‘Move 4 Gaza’, con actividades culturales y recaudación destinada a proyectos sociales en la Franja de Gaza. Parte de la recaudación del festival se destinará además a organizaciones que apoyan la investigación médica, la inclusión de personas con discapacidad y la defensa de derechos laborales y humanos.

En el ámbito familiar, Rototom Sunsplash registró una importante afluencia de menores de 13 años y personas mayores de 65, ofreciendo descuentos y espacios adaptados para todos los públicos.

El festival ya prepara su 31ª edición, que tendrá lugar en Benicàssim del 16 al 22 de agosto de 2026.

