El PP rompe el pacto de gobierno con Vox en Burriana tras el rechazo a las ordenanzas fiscales de 2026

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), ha anunciado la ruptura del pacto de gobierno con Vox tras el voto en contra de tres de los cuatro concejales de la formación sobre las ordenanzas fiscales para 2026, consideradas por el PP un requisito fundamental, según los populares, para la elaboración de los presupuestos municipales.

Monferrer ha comunicado este viernes que ha retirado las competencias a los tres ediles de Vox que rechazaron las ordenanzas durante el pleno del jueves. Así, Jesús Albiol deja de ser concejal de Cultura; Juan Canós, de Obras Públicas y Urbanismo; y Antonio Ferrándiz, de Seguridad Ciudadana. Beatriz Conejero seguirá al frente de la Concejalía de Familia, Infancia, Juventud y Mayores, aunque fuentes del partido apuntan a que podría ser expulsada de Vox en las próximas horas.

En rueda de prensa, el alcalde ha calificado la decisión como “dolorosa” pero “necesaria”. “Hace prácticamente un minuto he firmado el cese de los tres concejales que votaron ayer en contra de la bajada de impuestos a los ciudadanos de Burriana”, ha explicado. Monferrer ha destacado que la medida se ha adoptado tras una “meditada” reflexión después de semanas de negociación y lamentó que “una llamada desde fuera de Burriana decidió un voto en contra, sin tener en cuenta los intereses de la ciudad”.

El alcalde popular ha afirmado que la postura de Vox “cruza algunas de las líneas rojas marcadas desde el principio” del pacto de gobierno y añadió que “Burriana necesita un Gobierno estable y previsible, no al albur de decisiones tomadas a cientos de kilómetros por gente que no nos conoce”.

Por su parte, el ya exconcejal de Cultura y portavoz de Vox, Jesús Albiol, ha calificado las ordenanzas como “una estafa más del Partido Popular” en declaraciones a Onda Cero. Según Albiol, “el PP está engañando a los vecinos con una supuesta bajada de impuestos, cuando en realidad lo que hace es asumir una subida de la tasa de basura totalmente desproporcionada e injusta”.

Además, Albiol ha acusado al alcalde de mantener “un proyecto de marca personal” y de “decidir gobernar con una tránsfuga”, en referencia a Conejero. “El alcalde ha decidido romper el pacto de gobierno; tendrá que seguir explicando por qué, porque esto no lo entiende nadie”, ha concluído.