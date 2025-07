Residente renuncia al FIB por su vinculación con el fondo KKR

El artista puertorriqueño Residente ha anunciado que no actuará en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ni en el Morriña Festival de A Coruña debido a que, según ha comunicado, ambos eventos están “indirectamente vinculados” con el fondo de inversión estadounidense KKR, al que ha atribuido relaciones con empresas israelíes que su opinión están vinculadas con la vulneración de derechos humanos en Palestina.

Residente ha relatado que fue su hermano quien le informó sobre la relación entre los festivales y el fondo de inversión. Tras recibir esa alerta, el músico ha explicado que decidió verificar la información por su cuenta: “Me enteré recientemente de algo que nadie en mi equipo tenía la menor idea. Entonces hablé con amigos periodistas e investigadores para verificarlo todo.”

El músico considera que este fondo “invierte y apoya financieramente a empresas israelíes involucradas en tecnología militar, sistemas de vigilancia y espionaje”, además de “financiar proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales dentro de territorios palestinos ocupados”.

Residente ha sostenido en un comunicado que ese tipo de inversiones representan una contribución indirecta “al genocidio y a violaciones sistemáticas de derechos humanos contra el pueblo palestino”.

Frente a estos hechos, el músico ha anunciado públicamente su decisión de cancelar sus actuaciones en ambos festivales: “No puedo participar ni por un segundo en nada que esté conectado a esta tragedia, por muy indirectamente que sea.”

También ha ofrecido disculpas a quienes compraron entradas para asistir a sus conciertos:“Con todo el respeto y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que compraron entradas para verme, anuncio oficialmente que no me presentaré en estos festivales.”

El artista, que ha mostrado públicamente su apoyo a Palestina, ha añadido que desconoce si esta decisión tendrá consecuencias legales, pero ha afirmado que no le preocupa: “Honestamente, no me importa. Mi postura sobre esto es clara; siempre lo ha sido y siempre lo será".

Días antes del anuncio de Residente, la artista española Judeline también había comunicado su retirada del Festival Internacional de Benicàssim, dada su vinculación con el fondo KKR.