Rescatan a ocho tripulantes de una embarcación frente a la costa de Benicarló

Sobre las 14:10 horas del día de ayer, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón recibió, a través de la radio emisora, un aviso procedente de la torre de control de Tarragona que alertaba sobre una embarcación con una vía de agua y riesgo de hundimiento.

La embarcación, de bandera española, fue localizada a una milla de la costa a la altura de la playa de Morrongo, al sur del puerto de Benicarló. A bordo se encontraban ocho personas, cuatro de ellas menores de edad, que fueron evacuadas de inmediato sin que ninguno presentara lesiones.

El yate, de 7,5 metros de eslora y 3 metros de manga, presentaba una entrada de agua por la bocina de la hélice. Tras ser estabilizado, fue asegurado al costado de estribor de la patrullera del Servicio Marítimo, que procedió a su remolque hasta el puerto de Vinaròs.

La rápida intervención evitó consecuencias mayores y permitió poner a salvo tanto a los ocupantes como a la embarcación.