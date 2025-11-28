Renfe restablece el servicio de Media Distancia Castellón-Vinaròs tras el temporal Alice

Renfe recuperará a partir del lunes el servicio íntegro de trenes de Media Distancia entre Castellón y Vinaròs, que había quedado interrumpido por una avería en la infraestructura provocada por el temporal Alice el pasado 12 de octubre.

Desde entonces, el tramo afectado se venía cubriendo en autobús entre las estaciones de Alcalà de Xivert y Vinaròs, según informa Renfe en un comunicado.

La incidencia se produjo el domingo 12 de octubre a las 10:35 horas, cuando un árbol cayó sobre la caseta de señales de la estación de Benicarlò-Peñíscola, lo que obligó a circular con limitaciones de velocidad y bajo condiciones especiales durante la jornada.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe estableció un plan alternativo por carretera entre Alcalà de Xivert y Vinaròs, que afectaba a los 24 servicios diarios de Media Distancia —12 por sentido— que operan entre Castellón y Vinaròs, así como entre València, Tortosa y Barcelona.

Con la finalización de este plan, los trenes de la línea C6 de Cercanías València-Castellón recuperarán a partir del 1 de diciembre los horarios habituales previos al temporal, al no ser necesario realizar transbordos tren-autobús.