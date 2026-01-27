TRANSPORTE

Renfe refuerza el transporte por carretera entre Castelló y Vinaròs por obras en la vía ferroviaria

Las obras de Adif obligan a suspender la circulación ferroviaria durante el fin de semana y a sustituir los trenes por autobuses en servicios de Media y Larga Distancia.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Asiento de un autobús
Aragón presentará alegaciones al anteproyecto de viajeros por autobús que suprime 151 paradas | Pixabay

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para el próximo fin de semana con motivo de las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria que Adif está realizando entre las estaciones de Castelló de la Plana y Vinaròs, que impedirán la circulación de trenes en este tramo.

Como consecuencia de estos trabajos, la compañía ha programado 43 servicios de autobús para cubrir el trayecto entre Castelló y Vinaròs durante toda la jornada del sábado y hasta las 12.00 horas del domingo. El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren.

Además, el servicio de Media Distancia entre València y Tortosa se prestará por carretera entre Castelló de la Plana y Tortosa, con recuperación del servicio ferroviario a partir de las 12.00 horas del domingo.

En Larga Distancia, Renfe ofrecerá 16 servicios por carretera entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante, con una oferta total de 800 plazas, mientras que la conexión entre Vinaròs y Barcelona se mantendrá mediante tren.

El servicio ferroviario se normalizará de forma progresiva a partir del domingo, con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona y del Alvia Barcelona-Cádiz, que no circularán en ninguno de los dos sentidos.

Renfe ha informado de que los viajeros pueden consultar más información en los canales habituales de atención al cliente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer