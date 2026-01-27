Renfe refuerza el transporte por carretera entre Castelló y Vinaròs por obras en la vía ferroviaria

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para el próximo fin de semana con motivo de las obras de mejora de la infraestructura ferroviaria que Adif está realizando entre las estaciones de Castelló de la Plana y Vinaròs, que impedirán la circulación de trenes en este tramo.

Como consecuencia de estos trabajos, la compañía ha programado 43 servicios de autobús para cubrir el trayecto entre Castelló y Vinaròs durante toda la jornada del sábado y hasta las 12.00 horas del domingo. El trayecto entre Castelló de la Plana y València se realizará en tren.

Además, el servicio de Media Distancia entre València y Tortosa se prestará por carretera entre Castelló de la Plana y Tortosa, con recuperación del servicio ferroviario a partir de las 12.00 horas del domingo.

En Larga Distancia, Renfe ofrecerá 16 servicios por carretera entre Vinaròs, Castelló de la Plana, València y Alicante, con una oferta total de 800 plazas, mientras que la conexión entre Vinaròs y Barcelona se mantendrá mediante tren.

El servicio ferroviario se normalizará de forma progresiva a partir del domingo, con la excepción del Euromed con salida a las 6.55 horas desde Alicante hacia Barcelona y del Alvia Barcelona-Cádiz, que no circularán en ninguno de los dos sentidos.

Renfe ha informado de que los viajeros pueden consultar más información en los canales habituales de atención al cliente.