Renfe

Renfe incrementa en 1.700 plazas la oferta de trenes debido al Rototom Sunsplash

Renfe ha anunciado un refuerzo en sus servicios de Media Distancia para el domingo 24 de agosto de 2025, incrementando en 1.700 plazas la capacidad habitual de sus trenes que operan en Benicàssim.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Viajeros bajando y subiendo de un tren de Renfe Cercanías
Viajeros bajando y subiendo de un tren de Renfe Cercanías | A. Ortega - Europa Press

Este aumento responde a la celebración del festival Rototom Sunsplash, un evento de reggae que se realiza en esta localidad.

Durante esa jornada, circularán cinco trenes de Media Distancia con el doble de su capacidad habitual, lo que elevará la oferta total a más de 11.000 plazas disponibles. Benicàssim cuenta diariamente con 30 trenes de Media Distancia, principalmente trenes regionales que cubren el trayecto entre València y Vinaròs.

El festival Rototom atrae a un público tanto nacional como internacional, y los trenes de Media Distancia facilitan la conexión de Benicàssim con Castellón, València y Cataluña. Desde estos puntos, los viajeros pueden continuar sus desplazamientos en trenes de Alta Velocidad o de Larga Distancia, o bien mediante transporte aéreo.

El uso del tren se consolida como una opción habitual para acceder a grandes eventos musicales como el Rototom.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer