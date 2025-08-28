La reforma del edificio Huerto Sogueros obliga al traslado del Centro de Especialidades Jaume I

El Departamento de Salud de Castellón ha comenzado a planificar el traslado provisional del Centro de Especialidades Jaume I, el Punto de Atención Continuada (PAC) Trullols y el centro de salud 9 d’Octubre. El motivo es la próxima reforma integral del edificio de la plaza Huerto Sogueros, donde actualmente se ubican estos servicios.

La rehabilitación, anunciada por la Conselleria de Sanidad y valorada en 20 millones de euros, permitirá modernizar las instalaciones y ampliar la oferta asistencial. Durante las obras, las consultas de especialidades médicas se distribuirán entre el Hospital General de Castellón y los Centros de Salud Integrados del Grau y Almassora, en función de sus necesidades técnicas.

Además, ya se ha publicado un anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana para alquilar un local que acoja temporalmente el PAC y el centro de salud 9 d’Octubre en la misma zona básica de salud.

El traslado también se coordina con la implantación del nuevo horario vespertino de atención, previsto a partir del 1 de octubre, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a consultas y pruebas programadas.