Sanidad

La reforma del edificio Huerto Sogueros obliga al traslado del Centro de Especialidades Jaume I

El traslado también se coordina con la implantación del nuevo horario vespertino de atención, previsto a partir del 1 de octubre.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La sanidad pública bajo presión tras el testimonio de una joven médica que denuncia jornadas de 24 horas
La sanidad pública bajo presión tras el testimonio de una joven médica que denuncia jornadas de 24 horas | Pexels

El Departamento de Salud de Castellón ha comenzado a planificar el traslado provisional del Centro de Especialidades Jaume I, el Punto de Atención Continuada (PAC) Trullols y el centro de salud 9 d’Octubre. El motivo es la próxima reforma integral del edificio de la plaza Huerto Sogueros, donde actualmente se ubican estos servicios.

La rehabilitación, anunciada por la Conselleria de Sanidad y valorada en 20 millones de euros, permitirá modernizar las instalaciones y ampliar la oferta asistencial. Durante las obras, las consultas de especialidades médicas se distribuirán entre el Hospital General de Castellón y los Centros de Salud Integrados del Grau y Almassora, en función de sus necesidades técnicas.

Además, ya se ha publicado un anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana para alquilar un local que acoja temporalmente el PAC y el centro de salud 9 d’Octubre en la misma zona básica de salud.

El traslado también se coordina con la implantación del nuevo horario vespertino de atención, previsto a partir del 1 de octubre, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a consultas y pruebas programadas.

