Reciplasa refuerza su compromiso con la I+D en Ecofira 2025

Reciplasa, la empresa pública encargada del tratamiento de residuos del consorcio de municipios de la Plana, ha reafirmado en Ecofira 2025, la feria internacional de soluciones medioambientales celebrada en València, su compromiso con la investigación, el desarrollo y la innovación como motores de una gestión más sostenible de los residuos urbanos.

Actualmente, la compañía participa en dos proyectos de I+D+i: COMBOOST y COMPOLABEL.

COMBOOST, iniciado en 2023 y con finalización prevista en 2025, busca optimizar la biodegradación de bioplásticos en procesos reales de compostaje. En colaboración con la Universitat Jaume I, AIMPLAS y CEBIMAT, el proyecto investiga nuevos procesos microbiológicos para obtener compost de calidad sin residuos plásticos, impulsando la economía circular.

COMPOLABEL, aprobado recientemente por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), desarrolla un nuevo estándar de compostabilidad y etiquetado para plásticos biodegradables, basado en condiciones reales de compostaje industrial. Este proyecto se centra en la innovación aplicada desde Onda (Castellón) y cuenta con una subvención de 7.911,77 euros.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, destacó que “la investigación es clave para mejorar la gestión de residuos y garantizar que nuestras plantas puedan adaptarse a los nuevos materiales del mercado. Con estos proyectos, posicionamos a Castellón como referente en innovación medioambiental”.

Toledo subrayó también la importancia de la colaboración: “COMPOLABEL y COMBOOST son ejemplos de cooperación entre empresas, universidades y centros tecnológicos que comparten un mismo objetivo: lograr un modelo de gestión más sostenible y alineado con los objetivos europeos de economía circular”.

Ambos proyectos refuerzan la estrategia de Reciplasa de apostar por la ciencia aplicada y la cooperación institucional, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los residuos y avanzar hacia un modelo de tratamiento más eficiente y transparente.

“Reciplasa seguirá participando en iniciativas de I+D+i que contribuyan a la reducción de residuos, al aprovechamiento de los recursos y a la mejora de la calidad del compost producido en nuestras instalaciones. La innovación no es una opción, es una necesidad para el futuro del planeta”, concluyó Toledo.