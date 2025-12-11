Reciplasa aprueba nuevas inversiones y ampliará a cuatro sus ecoparques móviles en 2026

Reciplasa celebró en el Ayuntamiento de l’Alcora su último Consejo de Administración del año, una reunión en la que la entidad pública confirmó nuevas inversiones para reforzar el servicio provincial de gestión de residuos y avanzó en su estrategia de sostenibilidad de cara a 2026. Entre los hitos del ejercicio, destacó también el vaciado de 20.990 toneladas de residuos acumulados en las eras de la planta de Onda, actualmente inmersa en un proceso de modernización.

Uno de los acuerdos más relevantes fue la aprobación de la licitación para poner en marcha cuatro nuevos ecoparques móviles, que darán servicio a 45 municipios de la provincia. Actualmente la recogida móvil se realiza con un único vehículo. La inversión asciende a cerca de 1,2 millones de euros, a los que se sumará el IVA, e incluye cuatro unidades totalmente equipadas y cuatro camiones con sistema Multilift. Con ello, Reciplasa pretende mejorar la recogida selectiva, optimizar rutas y ampliar los puntos de atención directa a los vecinos.

El presidente de la entidad, Sergio Toledo, subrayó que el objetivo es “facilitar que las personas que viven en cualquiera de los municipios de nuestra influencia puedan reciclar de forma sencilla y cómoda” y recordó que un incremento del reciclaje “contribuye al cuidado del entorno y a reducir el coste del tratamiento de los residuos”.

Reciplasa mantendrá en 2026 su plan de modernización de la planta de Onda, con inversiones centradas en reducir el volumen de residuos destinados a vertedero, mejorar la eficiencia energética y ajustarse a los estándares europeos más exigentes. Toledo definió esta estrategia como “una apuesta decidida por innovar y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible, transparente y eficiente”.

Balance de residuos

El consejo presentó además el balance de tratamiento de residuos: en noviembre se gestionaron 12.506 toneladas, alcanzando 144.432 toneladas entre enero y final de mes. Desde el inicio de su actividad en 1998, la planta ha tratado 4.264.442 toneladas, consolidándose como pieza central en la gestión de residuos urbanos de la provincia.

Durante el año también se han realizado más de 400 caracterizaciones de residuos, estudios que permiten conocer la composición de la basura depositada por los vecinos y mejorar tanto los procesos de tratamiento como las campañas municipales de concienciación.

Cuentas para 2026

En materia económica, Reciplasa recordó que ya había aprobado por unanimidad la congelación del canon que pagan los ayuntamientos por segundo año consecutivo y el presupuesto de 2026, que ascenderá a 23,19 millones de euros, un 5% más que el ejercicio actual. Son, según Toledo, “unos presupuestos equilibrados, prudentes y responsables”.

El presupuesto incluye un margen operativo positivo de 487.595 euros y un resultado final de 38.161 euros tras impuestos, lo que, según la entidad, confirma su estabilidad financiera. Los ingresos provienen principalmente del tratamiento de residuos sólidos urbanos, del impuesto de vertido y de la producción fotovoltaica de las instalaciones.