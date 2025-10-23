Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, vuelve a Castellón para presentar “CYBORG”

El próximo 31 de octubre y tras dos años de ausencia, Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa, vuelve a Castellón y lo hace presentando su nueva producción “CYBORG”; un un show brillante, rotundo e innovador que pone a prueba los límites humanos. Este espectáculo que ya ha cautivado a más de 350.000 espectadores en sus primeros meses de gira.

La nueva producción cuenta con un equipo de profesionales con capacidades sorprendentes, que desbordan energía y talento.

Los Segura, con una demostración de intrépida acrobacia nos presentan El Globo de la muerte.

Volveremos a disfrutar de Dimitri que nos guiará por el espectáculo a su peculiar manera, mientras que Bigotes y Pietro se encargan de crear sonrisas.

Más impresionantes que nunca, las hermanas Raluy; Niedziela y Emily vuelven con su trepidante número de patines acrobáticos totalmente renovado, después de tres años fuera de los escenarios, las veremos nuevamente a la pista con una coordinación impecable y un equilibrio sobrehumano.

Veremos, por primer vez en el país, como los internacionales Legión Malambo ponen a prueba destreza y resistencia en su mejor performance.

Nos dejaremos cautivar por artistas como The Blue Angels con su perfecta coreografía aérea y sus movimientos llenos de flexibilidad y armonía, o como Sophelia que, misteriosa e hipnótica, bien seguro nos seducirá. Estas son sólo algunas de las sorpresas que os esperan a CYBORG.