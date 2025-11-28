Quadis Marzá Castellón presenta el el nuevo Volkswagen T-Roc

En un evento dinámico y festivo, con ambientación rockera, música y un catering para todos los invitados, los asistentes pudieron disfrutar de una presentación vibrante que formó parte del lanzamiento simultáneo del modelo en toda la red de concesionarios Volkswagen de España.

a cita permitió descubrir de primera mano la renovación profunda del T-Roc, un modelo que evoluciona con más personalidad, un diseño más marcado y una presencia más sólida. Durante su intervención, Raúl Mora destacó que “el nuevo T-Roc supone un salto evidente en espacio, tecnología y experiencia de conducción. Es un modelo que combina estilo y funcionalidad con una digitalización avanzada, manteniendo esa actitud fresca y auténtica que lo ha convertido en uno de los favoritos de nuestros clientes”.

Desarrollado desde cero, el nuevo Volkswagen T-Roc llega con un diseño exterior más expresivo y musculoso, con un frontal renovado, faros IQ.Light Matrix LED, pilotos traseros 3D y logotipos retroiluminados que refuerzan su identidad visual. En el interior, el modelo incorpora materiales de mayor calidad y una arquitectura completamente actualizada. Destacan la pantalla de infoentretenimiento de hasta 12,9”, el Digital Cockpit de 10,25”, la iluminación ambiental avanzada y un diseño más ergonómico que optimiza la experiencia al volante.

El habitáculo crece gracias a una ampliación de 122 mm respecto a su predecesor y ofrece un maletero de 475 litros, ampliables hasta 1.350 litros con los asientos abatidos. En el apartado tecnológico, el nuevo T-Roc integra innovaciones propias de segmentos superiores, como el sistema Infotainment 4.0 con control por voz natural IDA, el head-up display proyectado en el parabrisas, el sistema Area View 360º con cámaras de alta definición y el mando OLED Driving Experience Control que permite ajustar los modos de conducción y el ambiente interior.

La gama del nuevo T-Roc incorpora motores con etiqueta ECO y se ofrece en tres acabados —T-Roc, Más y R-Line— además de dos ediciones limitadas de lanzamiento, Launch Edition y R-Line 1st Edition, que aportan un equipamiento y una estética exclusivos.

Con esta presentación, Quadis Marzá Castellón reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia y la cercanía al cliente. La llegada del nuevo Volkswagen T-Roc marca el inicio de una nueva etapa para la gama SUV de la marca, donde diseño, eficiencia y digitalización avanzada se combinan para anticipar el futuro de la movilidad.