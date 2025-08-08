El Puerto de Castellón crece un 4,14 % en tráfico total de mercancías en los primeros siete meses de 2025

El Puerto de Castellón ha continuado su senda de crecimiento en los primeros siete meses de 2025, moviendo un total de 10.784.823 toneladas en sus muelles, lo que representa un aumento del 4,14 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento positivo se refleja en todos los tipos de tráfico, reforzando el posicionamiento del puerto como un nodo logístico clave en el Mediterráneo.

Especial atención merece el tráfico de contenedores, que ha experimentado un espectacular crecimiento del 27,8 %, impulsado por la estrategia de internacionalización promovida por la Autoridad Portuaria. Las misiones comerciales en mercados estratégicos han sido fundamentales para este avance, con Marruecos destacando como segundo país en volumen de TEUs, tras registrar un incremento del 57,1 % en lo que va de año. Israel se mantiene como principal socio comercial en este segmento, mientras que Argelia ha irrumpido con fuerza situándose en quinto lugar gracias al levantamiento de aranceles y las acciones directas de PortCastelló.

Rubén Ibáñez, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, ha subrayado que estos resultados “reflejan el impacto directo de las decisiones estratégicas adoptadas, tanto en el ámbito comercial como en infraestructuras”. Además, ha destacado que “se está generando confianza en el tejido empresarial y posicionando a Castellón como una plataforma eficiente para las exportaciones e importaciones de la provincia y su hinterland”.

Además del tráfico de contenedores, el mayor crecimiento porcentual se ha dado en la mercancía general con un 8,9 %, seguido de los graneles líquidos con un 6 % y los graneles sólidos que aumentan un 1,3 % hasta julio.

El análisis interanual entre julio de 2024 y julio de 2025 muestra un incremento global del 12,5 % en el tráfico total, consolidando la recuperación del puerto. Entre las medidas clave para este éxito se encuentran las bonificaciones a sectores estratégicos y la aceleración de proyectos de infraestructura que mejoran la eficiencia, conectividad y competitividad del puerto.

En términos de composición, los graneles líquidos representan el 50,6 % del tráfico total, los graneles sólidos el 42,6 % y la mercancía general el 6,8 %.

Los principales países con los que PortCastelló mantiene relaciones comerciales son Turquía, Marruecos, Guyana, Canadá, Egipto e Italia. Las mercancías más destacadas que se mueven incluyen petróleo, feldespato, gasolinas, fuelóleo, cemento, arcillas y caolín.