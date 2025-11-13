Puerto de Castellón cierra octubre con un crecimiento del 26,8% en el tráfico de mercancías

El puerto de Castellón mantiene su tendencia de crecimiento y cerró octubre con un aumento del 26,8% en el tráfico total de mercancías respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 1.704.626 toneladas, el segundo mayor incremento mensual de 2025, solo superado por enero.

El crecimiento en octubre estuvo impulsado por los graneles, tanto líquidos como sólidos, que crecieron un 28,9% cada uno. El granel líquido representó el 49% del total movido, mientras que el granel sólido alcanzó el 44,2%. La mercancía general subió un 2,4%, y el tráfico de contenedores aumentó un 9,1%, destacando que el 98% de la mercancía general ya se transporta en contenedor.

Además, el número de buques que hicieron escala en PortCastelló en octubre creció un 14,5%, con un total de 126 embarcaciones. En el acumulado de enero a octubre, el puerto movió 15,6 millones de toneladas, un 5,8% más que en el mismo periodo de 2024. Los productos más manipulados fueron petróleo crudo, feldespato, gasolinas, fuelóleo, cemento, caolín y arcillas, con aumentos destacados en cemento (+44,8%), fuelóleo (+35,5%) y caolín (+17%).

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, señaló que PortCastelló mantiene un crecimiento constante y una estrategia clara de expansión, con más de 12 expedientes de concesión en tramitación que permitirán ampliar inversiones privadas y capacidad operativa en los próximos años.

Ibáñez destacó que el puerto se ha consolidado como una ventana de oportunidad en el Mediterráneo y subrayó la estrategia de captación del tráfico cerámico de exportación, visitando directamente a las empresas para adaptar los servicios a sus necesidades logísticas.

En cuanto a los contenedores, la competitividad se ha reforzado mediante la reducción de costes y una bonificación del 40% en las tasas, situando a PortCastelló como el puerto más económico del arco mediterráneo con estiba profesional y sin congestión en terminales.

Entre enero y octubre, los principales mercados internacionales del puerto incluyen Turquía, Marruecos, Guyana, Canadá, Egipto, Rumanía e Italia, consolidando su posición como enclave estratégico para rutas tanto del Mediterráneo como del Atlántico.