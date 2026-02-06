El PSPV-PSOE cifra en un 30% la ejecución de las inversiones de la Generalitat en Castelló durante 2025

El PSPV-PSOE de Castelló ha presentado este martes un balance sobre la ejecución de las inversiones de la Generalitat Valenciana en la ciudad durante el ejercicio 2025. Según los datos expuestos por los socialistas, se habría ejecutado el 30% de los fondos previstos, lo que supone 9,4 millones de euros de un total presupuestado de 30,4 millones.

En una rueda de prensa, el secretario general del PSPV-PSOE en Castelló y diputado autonómico, Rafa Simó, ha señalado que el análisis se basa en partidas presupuestarias asignadas y no en previsiones. “No hablamos de anuncios, sino de dinero que estaba consignado y que no ha llegado a los ciudadanos”, ha afirmado. Simó ha indicado que 18 de las 30 partidas nominativas principales se cerrarían sin ejecución a lo largo del año.

Entre los proyectos citados, el dirigente socialista ha mencionado el nuevo Hospital General, con dos millones de euros presupuestados, así como el Centro de Salud Fernando el Católico, el edificio de Correos, el edificio de Innovación de PortCastelló y el nuevo Conservatorio Profesional, que, según el PSPV, no habrían registrado ejecución durante 2025.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, ha centrado su intervención en las áreas de educación e infraestructuras. Puerta ha señalado que, de los más de 1,2 millones de euros previstos para los conservatorios, solo se habrían abonado 20.000 euros. También ha citado la falta de ejecución en actuaciones como los institutos Vicent Castell y Crémor, la Ronda Oeste o las ampliaciones del TRAM.

Desde el PSPV-PSOE han reclamado al Consell que ejecute las inversiones comprometidas y han pedido a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que defienda los intereses de la ciudad ante el gobierno autonómico.