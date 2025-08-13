El PSPV presenta una iniciativa en el Congreso para ampliar el apoyo institucional al Rototom Sunsplash

El festival Rototom Sunsplash, uno de los eventos de reggae más importantes de Europa y con reconocimiento internacional, se encuentra en la antesala de su 30 edición en 2025. En este contexto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el Congreso una Proposición no de Ley (PNL) para ampliar el respaldo institucional al festival, con el objetivo de garantizar su continuidad y fortalecer su proyección internacional.

La diputada Susana Ros, del PSPV-PSOE, ha puesto en valor el impacto cultural, social y económico que el Rototom genera en Benicàssim, donde se celebra anualmente, así como en la provincia de Castelló y la Comunitat Valenciana. Según Ros, el festival no solo atrae a miles de visitantes de todo el mundo, sino que también ha sido reconocido por la UNESCO como Evento Ejemplar, destacando su compromiso con valores como la paz, la diversidad, la sostenibilidad y los derechos humanos.

El festival, que va más allá de la música, desarrolla además iniciativas educativas, sociales y medioambientales que lo posicionan como un modelo de evento sostenible. No obstante, según han señalado sus organizadores y la diputada, el Rototom ha enfrentado en los últimos años dificultades económicas y logísticas, que hacen necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas para asegurar su futuro.

La PNL presentada insta al Gobierno central a reconocer oficialmente la importancia del Rototom Sunsplash y a facilitar el acceso a financiación y patrocinio público y privado, con el fin de consolidar su imagen como festival de referencia internacional en derechos humanos y sostenibilidad.

El debate sobre esta iniciativa se prevé en las próximas semanas, en un momento clave para uno de los festivales más emblemáticos del panorama cultural valenciano.

Dispositivo especial para el festival

Asimismo, se mantendrá activo un dispositivo especial de prevención en el festival que incluirá dotaciones de bomberos en la zona de conciertos, unidades de Protección Civil de apoyo a Policía Local y unidades de Bomberos forestales en la zona forestal próxima a las áreas de acampada.

El Consorcio Provincial de Bomberos movilizará en conjunto a un total de 128 efectivos, distribuidos entre los distintos turnos durante los 8 días de festival, con 2 camiones autobomba, 2 vehículos auxiliares, 1 vehículo de mando y 1 camión nodriza pesado con 35.000 litros de capacidad.

Además, desde el Consorcio insisten en no realizar ningún tipo de fuego en las zonas de camping ni proximidades y aconsejan a los asistentes al festival que estén atentos a las previsiones meteorológicas, ya que se prevé una subida importante de temperaturas a partir del viernes 15 de agosto, y al menos, hasta el martes 19.