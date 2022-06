El PSPV pide que se autoricen las pruebas del 'cesto malla' para preservar el 'parany'

El secretario general del PSPV de la provincia de Castellón, Samuel Falomir, ha defendido que la posición socialista respecto al ‘parany’ es “inquebrantable” y ha pedido que se permitan las pruebas para evaluar el método del ‘cesto malla’ como alternativa a la liga. Falomir considera que hay que dar una solución que dé encaje legal a la práctica ‘paranyera’ y garantice su conservación. “Es indispensable desarrollar sistemas que garanticen el futuro de esta forma de caza tradicional de nuestras comarcas desde el total respecto a la ley y al medio ambiente. Ahora tenemos uno, ideado por los propios ‘paranyers’, y tiene que comprobarse que funciona a pie de campo”.

“Los socialistas de la provincia apoyamos que se pruebe con garantías que es un método selectivo y así conseguir vía libre para recuperar la práctica del ‘parany’”. De primeras, señala, “sería totalmente selectivo, dado que permitiría capturar a las aves sin producirles ningún daño”.

El líder socialista y alcalde de l'Alcora ha reafirmado que “la provincia de Castellón es tierra de ‘paranyers’ y lo decimos con mucho de orgullo. Es por eso que lo defenderemos ante quien haga falta, sin importar si compartimos o no los colores”. Samuel Falomir indica que “el ‘parany’ se tiene que legislar desde una perspectiva rural y no urbana: no se debe tomar ninguna decisión arbitraria desde los despachos de las grandes ciudades sin contar con la gente del ‘parany’”.

Falomir reitera su petición de que se autoricen las pruebas “ya” y ha destacado que el PSPV se mantiene como siempre junto al ‘parany’ “porque es una tradición que desprende mucho valor identitario, cultural y etnológico”.