El PSPV dice que PP y Vox han gobernado este primer año "mintiendo y haciendo oposición de la oposición"

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha realizado hoy un balance de la gestión de PP y Vox durante su primer año de gobierno, señalando que han "mentido" con la bajada de impuestos, han "abandonado" a los barrios, "se han preocupado solo de hacer oposición de la oposición", han llevado al debate municipal temas de índole nacional "para bajar al barro", han "tapado" el "escándalo" del concejal "campeón de las multas", Cristian Ramírez, y han mantenido en sus funciones al edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, "que alienta a la kale borroka con sus discursos de odio".

"Es cierto que el gobierno PP-Vox ha logrado situar a Castelló en el mapa nacional, pero en el de la vergüenza, con el escándalo de las multas, con la misógina campaña del Día de la Suegra, con sus ataques al colectivo LGTBI, con su blanqueo de la violencia machista, con sus discursos xenófobos", ha subrayado.

Puerta ha señalado que todos los temas que destacó la alcaldesa, Begoña Carrasco, cuando hizo balance de un año de gestión "son consecuencia del trabajo del Partido Socialista junto a sus socios de gobierno". "La alcaldesa ya no recuerda que no necesitó buscar excusas con Vox, no necesitó pactar con la ultraderecha para cargarse pilares fundamentales para los y las castellonenses, como fueron las áreas de Feminismo y LGTBI, Memoria Democrática, Cooperación al Desarrollo, La Agenda 2030 o Transición Ecológica", ha lamentado.

Respecto a la economía, la portavoz socialista ha contrastado cómo dejó el PP el Ayuntamiento 2015, "con 14,6 millones de euros de facturas en el cajón, más de 82 millones de deuda a largo plazo y casi casi 50 millones a corto plazo", con las cuentas del consistorio que recibieron los 'populares', "con una deuda a largo plazo que bajó al 21%, sin deuda a corto plazo desde 2017 y con un saldo de la cuenta 413 de tan solo de 2,9 millones".

"Es mentira, por lo tanto, que hayan recibido en quiebra entes como los patronatos de Deportes o Fiestas. Y es que la gestión del gobierno de Carrasco ha caminado este primer año entre la nada y las mentiras en sus declaraciones", ha dicho Puerta, quien ha añadido que la bajada del IBI que han aplicado PP y Vox ha sido "una mera operación de maquillaje".

EMPLEO

En lo referente a empleo, Puerta ha destacado que se han limitado a continuar con los programas que venía realizando el anterior gobierno, y ha calificado de "preocupante" que en el último semestre del 2023 haya "un retroceso en las contrataciones indirectas generadas por las políticas municipales, al igual que es preocupante que las subvenciones de 2024 destinadas al fomento del empleo no se hayan agotado".

Respecto al Plan General, la socialista ha criticado que Carrasco no ha hecho "absolutamente nada" ni "por conseguir el parque Logistics, ni por poder tener solares que ofrecer a la Generalitat para construir vivienda pública, ni por tener perfectamente planificada la ciudad del presente y del futuro". Puerta ha destacado que las primeras sentencias a las alegaciones del Plan General "han avalado el trabajo técnico realizado".

"Es insultante ver cómo la alcaldesa califica de logro el impulso del nuevo parque industrial Logistics, incluso apropiándose del proyecto de la futura estación intermodal y de los trabajos en marcha de los accesos ferroviarios sur, que, si están en marcha, es gracias a la mayor inversión en la historia de nuestra ciudad realizada por el gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido. Así mismo, ha criticado que ahora el Ayuntamiento tanga que asumir el coste de las expropiaciones de la Ronda Oeste.

Por otra parte, Puerta ha indicado que, para la alcaldesa, renaturalizar la ciudad "es comprar macetas y poner flores, aunque estas se 'mustien', como sus políticas ambientales, más próximas al negacionismo del cambio climático de sus hermanos gemelos de la ultraderecha". Respecto a las obras de la Zonas de Bajas Emisiones, ha resaltado la "planificación lamentable de las diferentes fases".

En materia de movilidad, Patricia Puerta se ha referido al concejal del área, Cristian Ramírez, "que lleva un año aparcando donde le da la gana, que no ha pagado presuntamente 134 multas en zona azul y que tiene la protección diaria de 'mamá Carrasco', no sea que se vaya de la lengua y desvele cosas que harían temblar a más de una". La socialista ha anunciado que llegarán hasta el final en este tema.

Puerta también ha indicado que al gobierno municipal no le preocupa "nada" la juventud, "que ha perdido la capacidad de acceder al transporte público urbano de forma gratuita y se ha quedado sin ninguno de los 4 centros de participación juvenil que pusimos en marcha los gobiernos progresistas".

SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad ciudadana, la portavoz del Grupo Socialista ha subrayado que la incoporación de 17 nuevos policías locales ha sido "gracias al proceso selectivo impulsado por el PSPV en el anterior gobierno del Acord de Fadrell", y ha resaltado la "incapacidad" de Antonio Ortolá "de atender el aumento de robos en la ciudad".

En cuanto a la educación, Puerta ha criticado que el gobierno municipal se haya "cargado" el Plan Edificant, mientras que en materia de cultura ha dicho que "la prepotencia del PP no tine límites", pues "parece que la cultura no existía en Castelló hasta que han llegado PP y Vox". Así mismo, ha indicado que la ciudad "no es más abierta, plural y acogedora, como dice la alcaldesa, sino que está volviendo a los oscuros años del pasado, a fomentar el odio, a recuperar discursos xenófobos, a ponerse de lado con la violencia machista y a ocultar a los colectivos que luchan por los derechos del colectivo LGTBI".

En lo que se refiere a turismo y fiestas, Puerta ha opinado sobre la apertura de los chiringuitos de la playa desde Semana Santa, y ha dicho que "habría que preguntarse por qué ahora no parece que haya afección a la fauna". La socialista también ha acusado a Carrasco de "apropiarse de logros que no son suyos, como el ascenso del CD Castellón", y ha señalado que espera que "la dejadez durante meses no le cueste al club tener que empezar la Liga fuera de Castalia".

Puerta también se ha referido a la limpieza de la ciudad, y ha destacado que solo se produce en el centro, "pues los barrios están abandonados, con vertederos y ratas en muchos distritos". Respecto a la sanidad, la socialista ha recriminado al gobierno municipal que siga sin abrir urgencias del Raval Universitari y se continúe sin centro de salud en la Marjaleria.

La portavoz socialista, finalmente, ha informado de que su grupo ha presentado durante este año 46 mociones y declaraciones institucionales al Pleno, junto a medio centenar de ruegos y preguntas. "A ello se une cerca de 700 ruegos y preguntas en las comisiones de estudio, una treintena de enmiendas a los presupuestos, una veintena de enmiendas a la modificación presupuestaria de incorporación de remanentes, reuniones periódicas con asociaciones vecinales y entidades de distinta índole, entre otras iniciativas", ha añadido.

El nuevo secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, ha mostrado el apoyo de la Ejecutiva y de él mismo al Grupo Socialista en el Ayuntamiento y a la propia Patricia Puerta, y ha destacado que están "satisfechos" del trabajo realizado por los socialistas durante este primer año de mandado de PP y Vox".