El PSPV denuncia que Vox haga campaña con menores junto al IES Ribalta de Castelló en día de luto oficial

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha calificado de “indecente” que Vox haya organizado hoy 29 de octubre, día del aniversario de la dana de València, un acto propagandístico para menores de edad en una carpa junto al instituto Francisco Ribalta.

Puerta lamenta la “absoluta falta de respeto de la ultraderecha a las víctimas y a todas y todos los damnificados por la tragedia del año pasado, más si cabe cuando hoy es un día de luto oficial decretado por la Generalitat Valenciana”.

La portavoz socialista considera “lamentable ver hoy a dos concejales del gobierno municipal, Antonio Ortolá y Alberto Vidal, obviar el duelo que vive hoy toda la Comunitat Valenciana y poner una carpa propagandista de la ultraderecha justo a la hora en la que salen a la calle las y los estudiantes de bachillerato, que les recuerdo son menores de edad”.