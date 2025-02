El PSPV denuncia las "nefastas" cifras de ejecución presupuestaria de Mazón en la provincia

El coordinador provincial del PSPV-PSOE en Les Corts, Rafa Simó, y el secretario general de Castelló y portavoz en la Diputación, Samuel Falomir, han denunciado este viernes en rueda de prensa "las nefastas cifras de ejecución presupuestaria de Mazón en la provincia en 2024". Simó ha advertido, señalando datos oficiales del Consell, que "dos de cada tres euros que prometió invertir el PP se han esfumado".

"En un año solo han sido capaces de emplear 19,6 millones de los 59,2 millones de euros presupuestados, un escaso 33 por ciento, la peor ejecución de la historia". Además, ha puntualizado que es un "recorte" que se suma al 20% que ya se arrastraba con este presupuesto en comparación con el de 2023, el último del PSPV.

"El PP de Castelló quiere ocultar estos datos porque son un castigo y un boicot para nuestras comarcas", ha criticado Simó. De hecho, las cifras de 2024 "son aún peores que las del año anterior, un 7% menos en obras y transferencias de capital a toda la Comunitat Valenciana, a pesar de haber recibido 1.794 millones de euros más de financiación por parte del Gobierno de España", ha dicho.

Para el dirigente socialista, "es evidente el abandono, la falta de compromiso y la nula capacidad de gestión de este gobierno que, como todos y todas vemos, todavía no ha acabado de asentarse. Dicen que gestionan bien, pero no hay por dónde cogerlo".

El diputado del Grau ha afirmado que si la ejecución a nivel provincial es "alarmante", en las comarcas es "aún peor". "En el Alto Palancia, l'Alcalatén o el Alto Mijares prácticamente no han visto inversiones de Mazón. Es un desprecio continuo que demuestra que para el PP el problema de la despoblación no existe o no tiene intención de afrontarlo", ha denunciado Simó.

"De las 137 partidas nominativas para la provincia, en 75 no se ha gastado ni un euro", ha destacado Simó. "Tampoco se ha invertido nada en sectores como cultura, emergencias, turismo y educación y, más allá del programa Edificant, que ya estaba planificado por el gobierno de Ximo Puig, no se ha hecho nada nuevo", ha recordado.

"En cuestión de días, Mazón debería presentar, si cuenta con el beneplácito de Vox, unos presupuestos que no serán buenos para Castelló. Lo digo con la certeza de los números. Podrán presupuestar más, que podría darse el caso, pero los hechos demuestran que la palabra de Mazón vale bien poco. De nada sirve computar recursos para proyectos que luego no se van a ejecutar", ha apuntado.

"SILENCIO" DE MARTA BARRACHINA

Por su parte, el secretario general del PSPV provincial, Samuel Falomir, ha alertado que Mazón "se ha convertido en un problema para los ayuntamientos". "2024 ha sido el año en el que el PP se ha quitado la careta y ha recuperado las tijeras en el gasto público, pese a tener ingresos récord por parte del Estado", ha indicado.

"Los consistorios, a fecha de hoy, seguimos sosteniendo los servicios sociales sin dinero de la Generalitat, hemos perdido más de 200 millones de euros de inversión para centros de día y residencias y se nos ha dejado sin apenas planes de formación con los que generar empleo en nuestros pueblos", ha subrayado. "Viven en una realidad que no es la nuestra ni la de la gente", ha lamentado.

"No tiene nombre que, por ejemplo, obliguen a las personas mayores a abandonar sus pueblos para buscar servicios en grandes ciudades de la costa al eliminar el Pla Convivint", ha añadido.

Falomir ha reprochado a Marta Barrachina su "silencio" ante la "arrogancia" de Mazón hacia los castellonenses y se ha preguntado "dónde está el PP que, en la oposición, afirmaba que Castelló era 'la gran olvidada' por la Generalitat". "Barrachina ha dejado de lado su papel de presidenta de la Diputació para defender la provincia y reivindicar que en Castelló se invierta todo lo que merece, euro a euro, y que es esencial para impulsar nuestro futuro, las oportunidades y la calidad de vida de todos los castellonenses. Nos han olvidado y nos ignoran, y pretenden que lo olvidemos anunciando humo", ha criticado.

"Cuando el PSPV gobernaba la Generalitat, Castelló avanzaba. Con Mazón estamos estancados y marginados. Ni él ni su gobierno son capaces de hacer nada bien; no podemos seguir gobernados por quienes ni tienen ganas ni tienen ideas. El único camino que les queda es irse a casa", ha concluido Falomir.