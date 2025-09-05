El PSPV denuncia mensajes difamatorios contra el presidente del Gobierno en los paneles informativos del Ayuntamiento en la playa

El Grupo Municipal Socialista y el PSPV-PSOE de Castelló han exigido a la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, “explicaciones” ante la aparición de imágenes y mensajes difamatorios contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los paneles informativos que el ayuntamiento ha instalado en el nuevo paseo marítimo de la avenida Ferrandis Salvador de Castelló.

Tanto la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, como el secretario general del PSPV-PSOE en Castelló, Rafa Simó, han calificado de “inaceptable” que el equipo de gobierno PP-Vox que preside Carrasco “sea capaz de utilizar infraestructuras municipales para insultar al presidente del Gobierno” y han anunciado medidas para que se investiguen los hechos.

Los socialistas, ya ha anunciado iniciativas en el ayuntamiento “para llegar hasta las últimas consecuencias, porque con estas situaciones lo único que tenemos claro es que la ciudadanía está sometida al los discursos de odio que parece amparar la alcaldesa”.

En los paneles informativos se puede ver debajo de un letrero en el que dice "Corrupto" el nombre de Pedro Sánchez y Fiscal General.