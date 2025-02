PSPV y Compromís piden cesar al edil de Cultura de Burriana (Vox) tras denunciar la bibliotecaria "mobbing"

El PSPV y Compromís han exigido el cese "inmediato" del concejal de Cultura de Burriana, Jesús Albiol (Vox) - , después de que la la directora de la Biblioteca Municipal haya denunciado públicamente ser víctima de 'mobbing' laboral por parte del responsable municipal a través de "muestras de desprecio y persecución", según han informado ambas formaciones en un comunicado.

La portavoz socialista, Maria Josep Safont, ha dado todo su apoyo a la funcionaria, quien ha intervenido en la comisión informativa de la mañana a petición propia "para explicar que tanto ella como otros trabajadores de la Biblioteca se sienten acorralados".

"Es aterrador que el Ayuntamiento de Burriana sea hoy un lugar poco seguro para los empleados y que haya funcionarios que alcen la voz hartos del trato vejatorio que reciben de los representantes políticos, en este caso de Vox", ha dicho la socialista. En este sentido, ha pedido a Albiol que deje de "desacreditar" a la trabajadora y de referirse a ella "de forma despectiva y chulesca", tal y como ha denunciado.

La jefa del grupo municipal socialista ha denunciado, a su vez, que no se haya permitido a la oposición hacer preguntas y se ha cuestionado "cuál es el talante democrático de este gobierno". Ante esto, el PSPV se ha dirigido directamente al alcalde de Burriana, el popular Jorge Monferrer, para exigirle el cese del concejal y que "no ligue más su futuro político a los radicales". "Ya que el señor Albiol no dimitirá, retírele las competencias si no quiere ser cómplice", ha dicho.

En el transcurso del pleno, el concejal Ramon Monferrer ha subrayado que ya hace tiempo que denunciaron que Burriana "tiene el peor concejal de Cultura de los últimos cien años", ligando esta afirmación "al largo serial de escándalos que arrastra el concejal de extrema derecha, que ha conseguido poner a Borriana en el foco mediático por haber censurado revistas y películas, repartido a dedo los recursos de cultura y retirado la placa que recordaba las atrocidades cometidas por la dictadura en el convento de la Mercé". "Ni en los tiempos más oscuros del franquismo se había permitido que un responsable político maltratara así a su ciudad, la cultura y sus profesionales. Esta responsabilidad también es del alcalde", ha señalado.

"No solo se dedican a censurar y oprimir, tampoco trabajan. Solo hay que ver que Albiol, a pesar de invocar constantemente el cumplimiento de la ley, lleva desde mayo dejando de lado sus obligaciones municipales al no firmar ninguna compra de libros para la Biblioteca Municipal. Ha llegado a justificar esta inacción acusando a las propuestas de compra de tener un sesgo determinado", ha añadido.

Monferrer ha instado al alcalde a asumir la firma delegada de Cultura y validar personalmente la compra de libros propuesta por la bibliotecaria, tal como han hecho todos los equipos de gobierno desde el restablecimiento de la democracia. "De no ser así, volverá a evidenciar que vive amordazado por Vox", ha subrayado.

"GRAVE SITUACIÓN"

Compromís per Borriana también ha denunciado la "grave" situación en la Biblioteca Municipal, "donde su directora ha expuesto la falta de apoyo institucional y el trato hostil por parte del gobierno municipal". El alcalde, como máxima autoridad, es el responsable de garantizar un adecuado funcionamiento de su gobierno, "pero hasta ahora ha optado por la indiferencia en lugar de tomar medidas", ha apuntado.

El portavoz de Compromís, Jorge Alarcón, ha afirmádo que "hay que revisar urgentemente esta situación para garantizar un ambiente de trabajo digno". "Si se confirman las trabas a la gestión de la Biblioteca, estaríamos ante algo muy grave que exige una respuesta inmediata. El alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado, debe asumir su responsabilidad y actuar", ha destacado.

Compromís considera "inadmisible" que el concejal de Cultura de Vox haya hecho juicios de valor públicos, "poniendo en entredicho la profesionalidad de una funcionaria con una trayectoria impecable y un compromiso incuestionable con la Biblioteca Municipal". "Estas declaraciones suponen una falta de respeto hacia el personal técnico y fomentan un clima de desconfianza institucional. Sin embargo, el alcalde sigue sin actuar para corregir esta situación", ha significado.

Según Compromís, la directora de la Biblioteca ha denunciado que se siente "acosada, perseguida y objeto de un ensañamiento injustificado". La coalición considera que estas afirmaciones son "de una gravedad extrema" y exigen una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. "En caso de que se confirme esta situación, se tendrán que tomar medidas contundentes para garantizar el respeto institucional y la protección del personal municipal. Esta situación requiere una inmediata intervención por parte de la máxima autoridad municipal", ha resaltado.

Ante estos hechos, Compromís ha propuesto el cese "inmediato" del concejal de Cultura, la activación de un protocolo de acoso laboral en el Ayuntamiento y medidas efectivas para garantizar el respeto institucional y la protección del personal municipal.

"El alcalde no puede seguir escondiendo la cabeza y permitiendo esta situación dentro de su gobierno, han sido demasiadas veces siendo noticia por las decisiones desacertadas del concejal. Su pasividad no sólo le hace cómplice, sino que envía un mensaje muy peligroso, ya que está dando la sensación que se toleran estas situaciones dentro de la administración municipal. Exigimos responsabilidades y una respuesta inmediata", ha concluido Alarcón.