El PSPV de Castelló se pregunta si Mazón también huirá de la Magdalena como ha hecho en Fallas

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló se ha preguntado si Mazón continuará escondiéndose de la ciudadanía y si también evitará acudir a las fiestas de la Magdalena, tal y como hecho con las Fallas de València, donde solo se ha atrevido a aparecer en la ‘cremà’ a escondidas para no escuchar al pueblo. “Es una auténtica anomalía democrática que un presidente --atrincherado en el Palau-- deje de lado sus obligaciones institucionales porque sabe que nadie lo quiere ni lo soporta. Esto es el síntoma claro de que su trayectoria política está acabada y de que debe irse a casa”, ha afirmado.

El líder provincial de los socialistas ha ido más allá y ha vuelto a exigir elecciones anticipadas “para acabar con este despropósito de gobierno”. “Esta semana, el PP ha terminado de quitarse la careta y ha anunciado una nueva era ‘ultra’ en la Comunitat Valenciana con un programa político que poco tiene que ver con el que se presentaron en las elecciones. Estamos, por tanto, ante una farsa y un engaño a la ciudadanía que los invalida para el cargo. Ya no es solo que se fueran de comilona mientras la gente se ahogaba en el barro, es que ahora venden su alma a los radicales para mantenerse en el poder, en especial Mazón, que aguanta para asegurarse el sueldo anual de 75.000 euros y el coche oficial que puede disfrutar en virtud del Estatuto de Expresidentes”, ha denunciado Falomir.

Falomir ha asegurado que el pacto de presupuestos con Vox, que supone recortes en políticas contra el cambio climático, “es un insulto a las víctimas y una absoluta negligencia”. “Mazón está diciendo que la solución para mitigar el cambio climático, al que la ciencia atribuye la fatídica DANA del 29 de octubre, es recortar. Es un despropósito y una vergüenza lo que están haciendo, le han comprado el discurso punto por punto a la extrema derecha, hasta el punto de que tenemos el gobierno más racista y negacionista de España”.

Ante este descontrol y “la metamorfosis ultra del PP”, Samuel Falomir ha insistido en que “no hay otro camino que convocar elecciones y dar voz a los valencianos y valencianas para que decidan el futuro político de su territorio”. “Necesitamos un gobierno que se preocupe por la reconstrucción y la prosperidad de la Comunitat Valenciana y no por salvarse del calvario judicial que les espera. Mazón no es bienvenido a la Magdalena”, ha concluido.