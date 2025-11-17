El PSPV de Castelló cuestiona la nueva tasa de residuos y estudia acciones legales

El Partido Socialista de Castelló ha iniciado una campaña informativa para explicar a la ciudadanía su postura sobre la nueva tasa de residuos aprobada por el gobierno municipal de PP y Vox. Según el secretario general del PSPV en la ciudad, Rafa Simó, la tasa “podría estar aplicada de forma irregular” al no considerar la cantidad de basura generada por cada domicilio ni el reciclaje de cada familia, como establece la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Simó ha señalado que los servicios jurídicos del partido están estudiando “todas las acciones que consideremos necesarias para defender los derechos de las y los castellonenses”, lo que podría incluir acudir a los tribunales.

El PSPV sostiene que la nueva tasa se aplica en función del valor catastral de los inmuebles, con tramos que van desde 165,78 euros en viviendas de menor valor hasta 202,62 euros en las de mayor valor, sin tener en cuenta la cantidad de residuos generados ni el reciclaje. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, ha indicado que esta forma de aplicación contraviene la normativa y que la información no se refleja en la comunicación enviada recientemente por la alcaldesa a los vecinos.

Los socialistas también critican que el ayuntamiento haya recaudado este año alrededor de 7 millones de euros adicionales por la tasa, sin aplicar bonificaciones por reciclaje, y aseguran que expertos y organizaciones como Facua han señalado posibles irregularidades en la gestión del impuesto.

Redondo defiende la política fiscal del Ayuntamiento

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha defendido la gestión municipal y ha asegurado que se han aprobado nuevas bonificaciones para 2025 y 2026, dirigidas a propietarios, inquilinos, familias numerosas, personas con rentas bajas, pensionistas y empresas que fomenten el reciclaje y la sostenibilidad.

Redondo ha subrayado que estas ayudas buscan compensar, según el Ayuntamiento, la subida de impuestos que atribuye al Gobierno central. Además, ha recordado que el consistorio ha aplicado rebajas en otros impuestos municipales, como el IBI, la plusvalía y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y ha eliminado la tasa de terrazas durante tres años para apoyar al sector hostelero, en el marco de lo que definió como “una política fiscal responsable que busca que los castellonenses paguen menos y reciban mejores servicios”.