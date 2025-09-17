El PSPV busca aprovechar fondos sobrantes para ampliar el programa de bonos comerciales en Castelló

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha registrado una moción para evitar la pérdida del presupuesto reservado para ayudas a los comercios afectados por las obras en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

El pasado 27 de junio, la Junta de Gobierno Local aprobó una convocatoria para conceder ayudas directas a autónomos y microempresas, así como para reactivar establecimientos situados en las calles afectadas, con un presupuesto de un millón de euros.

Hasta ahora, se han resuelto dos partidas de ayudas por un total de 285.000 euros, y queda pendiente una tercera resolución por importe similar, según informó la Comisión de Estudio de Impulso Económico. La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha indicado que esto dejará un remanente de más de medio millón de euros.

Por ello, el PSOE insta a que ese remanente se destine a aumentar el presupuesto de la próxima campaña de bonos comerciales municipales y solicita que la modificación presupuestaria se realice con agilidad.

El programa de bonos comerciales, creado en 2021, busca incentivar el consumo local y apoyar al pequeño comercio. Puerta ha señalado que “en todas sus ediciones, la demanda ha superado la oferta” y que, en 2024, los bonos se agotaron en apenas dos horas, beneficiando a menos del 1 % de la población. Además, ha resaltado la importancia de estas políticas en un contexto de competencia con grandes superficies y comercio digital.