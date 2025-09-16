Protestas de los sanitarios para reclamar un “Estatuto Marco” que ponga en valor a profesionales y pacientes

Los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) se han manifestado hoy, frente al Hospital General de Castellón, para reclamar al Ministerio de Sanidad que no cierre la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y acuerde un “Estatuto para avanzar” que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y a sus pacientes.

A la convocatoria de SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han acudido trabajadores de todas las categorías para denunciar que la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario supondrá “años de recortes, precariedad y discriminación” y lo han calificado como una Ley “incompleta, parcial e interesada” que no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública.

Mejoras pendientes

En las concentraciones han destacado que aún quedan asuntos muy importantes que acordar para mejorar las condiciones laborales del personal estatutario, y que, desde el inicio de las negociaciones, hace ya cerca de tres años, se han ido reclamando por parte de las organizaciones sindicales a lo largo de las cerca de 40 reuniones mantenidas con los responsables del Ministerio de Sanidad.

Estas concentraciones se han realizado en todas las autonomías, excepto Murcia, que tendrá lugar el 17 de septiembre, suponen el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en l mesa de negociación. El próximo 1 de octubre, trabajadores de todo el Estado volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.