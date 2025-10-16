TRAFICO DE DROGAS

A prisión el responsable de un almacén con más de 90 kilos de marihuana en Sant Jordi

La operación comenzó cuando un guardia municipal y un guardia rural detectaron un fuerte olor a marihuana procedente de una nave agrícola

EFE

Castellón |

A prisión el responsable de un almacén con más de 90 kilos de marihuana en Sant Jordi | GC

La Guardia Civil ha desmantelado un cultivo ilegal de marihuana en un almacén del término municipal de San Jordi, en Castellón, donde se intervinieron más de 90 kilos de cogollos y cuyo responsable, un hombre de 25 años fue detenido y, tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión.

La operación comenzó cuando un guardia municipal y un guardia rural detectaron un fuerte olor a marihuana procedente de una nave agrícola y alertaron a la Guardia Civil. Al acudir al lugar, los agentes confirmaron la existencia de numerosas plantas colgadas para su secado y material para el cultivo.

Durante la inspección, sorprendieron a un hombre en evidente estado de nerviosismo que intentó abandonar el almacén sin éxito. Fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas con cultivo y elaboración.

Tras el pesaje y pelado, la droga incautada superó los 90 kilos. Las diligencias y el detenido han sido entregados al Juzgado de Guardia de Vinaròs, que ha ordenado su ingreso en prisión.

