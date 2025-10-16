A prisión el responsable de un almacén con más de 90 kilos de marihuana en Sant Jordi

La Guardia Civil ha desmantelado un cultivo ilegal de marihuana en un almacén del término municipal de San Jordi, en Castellón, donde se intervinieron más de 90 kilos de cogollos y cuyo responsable, un hombre de 25 años fue detenido y, tras pasar a disposición judicial, ingresó en prisión.

La operación comenzó cuando un guardia municipal y un guardia rural detectaron un fuerte olor a marihuana procedente de una nave agrícola y alertaron a la Guardia Civil. Al acudir al lugar, los agentes confirmaron la existencia de numerosas plantas colgadas para su secado y material para el cultivo.

Durante la inspección, sorprendieron a un hombre en evidente estado de nerviosismo que intentó abandonar el almacén sin éxito. Fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas con cultivo y elaboración.

Tras el pesaje y pelado, la droga incautada superó los 90 kilos. Las diligencias y el detenido han sido entregados al Juzgado de Guardia de Vinaròs, que ha ordenado su ingreso en prisión.