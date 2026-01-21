A prisión un hombre de 29 años por robos con violencia en La Vall d’Uixó

Un hombre de 29 años ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil como presunto autor de varios robos con violencia y con fuerza cometidos en La Vall d’Uixó durante los últimos meses de 2025. Los hechos se enmarcan en una operación en la que han sido arrestadas otras dos personas.

La investigación se inició en octubre, después de que se produjeran varios robos en el interior de vehículos, en los que se sustraían carteras con tarjetas de crédito que posteriormente eran utilizadas para realizar cargos fraudulentos en un salón de apuestas.

Durante las pesquisas, los agentes detuvieron el pasado 13 de diciembre al principal implicado, acusado de un robo con violencia, en el que utilizó una navaja, y de un robo con fuerza en una nave industrial. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

En el transcurso de la operación, denominada “Rossegi”, la Guardia Civil logró recuperar diverso material y herramientas valoradas en unos 1.500 euros, que fueron devueltas a su propietario.

La actuación policial se ha saldado con el esclarecimiento de cinco delitos contra el patrimonio y la detención de otros dos hombres, de 52 y 53 años, como presuntos autores de robos en el interior de vehículos y de un delito de estafa continuada, en hechos en los que también habría participado el detenido que se encuentra en prisión.

La operación ha sido desarrollada por el Puesto Principal de la Guardia Civil de La Vall d’Uixó.