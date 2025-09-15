robo con fuerza

A prisión dos hombres tras un violento robo con cuchillo y machete en Vall d’Uixò

La Guardia Civil recuerda a los conductores que mantengan las ventanillas y puertas del coche cerradas y bloqueadas

EFE

Castellón |

Vehículo oficial de la Guardia Civil. Imagen de archivo
Vehículo oficial de la Guardia Civil. Imagen de archivo | EUROPA PRESS

La Guardia Civil ha arrestado a dos hombres, de 28 y 32 años, que han ingresado en prisión, por un robo con violencia ocurrido en Vall d’Uixò (Castellón) en el que un joven fue amenazado con un cuchillo y un machete mientras estaba dentro de su vehículo.

Los agresores abordaron al joven desde ambos lados del coche estacionado y, tras intimidarle con las armas blancas, intentaron arrebatarle el reloj y le causaron varios cortes durante el forcejeo. Finalmente, huyeron llevándose un bolso con 2.800 euros en efectivo.

Gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil, los presuntos autores fueron identificados, localizados y detenidos, y están acusados de un delito de robo con fuerza e intimidación.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial en Castellón, donde se ha ordenado su ingreso en prisión.

La Guardia Civil recuerda a los conductores que mantengan las ventanillas y puertas del coche cerradas y bloqueadas, y eviten mostrar objetos de valor, especialmente en zonas poco transitada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer