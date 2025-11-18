Sabors de Temporada Km0 El Corte Inglés acogerá, en esta ocasión, a los Cítricos Valencianos que serán los protagonistas hasta el 30 de noviembre en las Cafeterías y GastroMercats de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana.

El chef Raúl Magraner del restaurante Bon Aire de El Palmar, ha sido en esta ocasión el encargado de elaborar la receta del plato con el producto del mes: “Paella Valenciana con Naranja”, que se sumará a la oferta gastronómica de las Cafeterías y GastroMercats de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana, con un maridaje perfecto, en este caso el vino rosado Miracle nº5 de Bodegas Vicente Gandía.

De esta manera, Sabors de Temporada Km 0 El Corte Inglés, que se lleva a cabo con la colaboración de la agenda gastronómica Inboga, ensalza este producto con sabor dulce y alta calidad, y ricos en vitamina C y antioxidante. Además, todos los supermercados de El Corte Inglés en la Comunidad Valenciana pondrán a la venta en sus fruterías este producto con Indicación Geográfica Protegida.

La primera cosecha de naranjas de la IGP Cítricos Valencianos, en Sabors de Temporada Km 0 de El Corte Inglés | onda cero

IGP Cítricos Valencianos es una figura de calidad dirigida por su Consejo Regulador, formado por quince vocales que representan a todas las partes del sector citrícola de la Comunidad Valenciana. Es la entidad que certifica aquellos cítricos (naranjas, mandarinas y limones) que son cultivados en la Comunidad Valenciana y cumplen todos los requisitos exigidos, tanto de garantía de origen como de calidad. La IGP tiene dos grandes objetivos: la certificación y la promoción de los Cítricos Valencianos

Clóchina valenciana, Chufa de Alboraya, Tomata de Penjar d´Alcalá de Xivert, la Uva del Vinalopó, el Kaki de la Ribera del Xúquer, la Trufa Negra de El Toro, Alcachofa de Benicarló, el Níspero de Callosa d´en Sarrià, el Tomate Muchamiel, y ahora, los Cítricos Valencianos, han participado en esta promoción que pretende ensalzar nuestros productos autóctonos.