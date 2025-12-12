La presidenta de los rectores: La universidad no puede dejar de investigar y cuesta dinero

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha avisado de que la falta de financiación es generalizada en todas las universidades públicas y recuerda que investigar "cuesta dinero" y "no podemos renunciar" a ese objetivo.

"Si una universidad no hace investigación, es otra cosa", ha recalcado en una entrevista con EFE en la que ha señalado que la CRUE apoya las reclamaciones de los rectores madrileños y advierte de que hay unas "líneas rojas" que son de aplicación a todo el sistema universitario.

Tener recursos necesarios para realizar nuestras misiones desde una perspectiva de la calidad, preservar nuestra autonomía universitaria y la investigación son las claves que ha enumerado y que deben regir toda universidad.

Alcón, rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, también ha subrayado la precariedad de muchos estudiantes para acceder al sistema universitario y ha apostado por "repensar las becas", porque "hoy en día tener una beca no es suficiente para estudiar".

En este sentido, ha pedido potenciar un programa de beca-salario que afronte no solo la matrícula, sino otros gastos, como el de la vivienda, ya que muchos casos los universitarios tienen que trabajar para poder cubrirlos.

"La única manera de proteger a la universidad pública es que los recursos públicos vayan dirigidos a las universidades públicas y hacerlo de manera decidida, para que de esa forma nosotros podamos dar respuesta a miles de personas de todas las edades y condiciones", ha incidido después de que las seis universidades públicas madrileñas hayan alzado la voz ante la "asfixia" financiera a la que le somete el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Alcón ha puntualizado que tras la crisis económica de 2008, las universidades "no nos hemos recuperado" y ha dejado claro que cada comunidad autónoma "es la que debería mimar y velar para que su sistema universitario tuviera las condiciones adecuadas".

Lamenta que las reuniones de la comisión de trabajo en la que participan comunidades, la CRUE y el Ministerio de Universidades para aumentar la inversión al 1 % de cara al 2030 avancen lentamente.

"Muchas veces me preguntan: '¿Por qué las universidades públicas no ofrecen más plazas en aquellas titulaciones que hay más demanda?'. Pues la respuesta es clara: no porque no queramos dar ese servicio a la sociedad, que nos lo está solicitando, sino porque eso implica contratar a más profesorado, laboratorios, y algunas carreras son muy caras, como es el caso de Medicina", afirma tajantemente.

Urge convocar el sexenio de transferencia

Alcón, en el cargo desde 2023, insiste en que para que la universidad investigue y transfiera conocimiento también se debe incentivar al personal docente investigador (PDI) y urge al Ministerio a convocar "más pronto que tarde" los nuevos sexenios de transferencia del conocimiento, que retribuyen el trabajo del personal docente investigador.

"El Ministerio de momento no se ha puesto en contacto con la CRUE. Me consta que tiene voluntad de lanzar esa convocatoria, pero ahora necesitamos que esa voluntad se materialice lo más pronto posible, en los próximos meses", ha reiterado.

Otra de las preocupaciones de los rectores universitarios es el anteproyecto de ley del nuevo estatuto del becario -afirma-, que debe ser aprobado por las Cortes Generales y que implica una compensación de gastos al estudiante en prácticas curriculares por transporte o manutención.

La presidenta de la CRUE adelanta que la universidad no puede sufragar más gastos y teme que si la empresa o la administración no los asumen, "las prácticas formativas, que son claves para la formación de nuestro estudiantado, dejen de realizarse".

El desafío de vivienda para universitarios

Varias universidades, entre ellas la Jaume I, están llegando a acuerdos para establecer una colaboración público-privada, en la que estaría la propia universidad o administración cediendo suelo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) facilitando créditos con buenas condiciones, y una empresa que mediante licitación construyera alojamiento para estudiantes a precios "asequibles".

Alcón explica que la condición es que el inversor construya con un objetivo "social", y así lo están planteando universidades como la Pablo de Olavide en Sevilla o la Universidad de Castilla-La Mancha.

Sobre la polémica ley de creación de nuevas universidades, que puso en pie de guerra a las privadas y que afronta dos recursos ante el Supremo (el de la Comunidad de Madrid y el de la Fundación Universitaria CEU), Alcón señala que "toda ley se debe hacer por consenso".

No obstante, cree que es una norma "adecuada para garantizar la calidad del sistema universitario" y el real decreto "es un paso adelante en esa dirección".

"No puede ser que hagamos una universidad para responder a una cosa muy concreta que puede tener en un determinado momento rentabilidad o no. Desde CRUE sí que estamos a favor. Nos da igual que sea pública o privada, pero que las universidades tengan que dar cuentas a la sociedad", puntualiza.