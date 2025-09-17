PortCastellón abre este domingo la temporada de cruceros con el World Navigator

El World Navigator, es el primer crucero de esta la temporada que marca el regreso de los viajes marítimos en el puerto de Castellón. El buque llegará con 321 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, y es la primera de seis escalas programadas entre septiembre y noviembre de este año.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado el crecimiento en el número de escalas, y ha explicado que “las 11 escalas previstas en 2025 contrastan con las 3 del año anterior”.

Rubén Ibáñez ha destacado el trabajo realizado a través de la Fundación PortCastelló, que participa activamente en las principales ferias del sector, como Seatrade Europe 2025 en Hamburgo, con el fin de generar alianzas estratégicas y captar nuevas escalas de cruceros. Además, se ha referido a uno de los principales reclamos turísticos de la próxima temporada: el eclipse solar total que ocurrirá el 12 de agosto de 2026, que se ha convertido en un atractivo clave para las futuras escalas de cruceros.

Las once escalas previstas este año en los puertos de Castellón y Peñíscola consolidan a PortCastelló como motor clave del turismo y la economía provincial. Además, el puerto refuerza su papel como un destino atractivo y sostenible en el Mediterráneo, alineado con las tendencias de turismo responsable y experiencial.

El perfil del crucerista que elige Castellón es principalmente de clase media-alta, buscando cruceros de tamaño reducido y destinos únicos, más exclusivos y menos masificados que los típicos destinos turísticos de gran afluencia.

Próximas escalas en PortCastelló

Además del World Navigator, PortCastelló recibirá próximamente los siguientes cruceros:

23 de septiembre: Crystal Symphony (Crystal Cruises).

Octubre: Emerald Sakara (Emerald Cruises), el 17, 24 y 26 de octubre.

7 de noviembre: World Seeker (Mystic Cruises), cerrando la temporada.