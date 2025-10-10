ECONOMÍA

PortCastelló registra septiembre como su mejor mes de los últimos cuatro años en tráfico de mercancías

El petróleo crudo sigue siendo la principal mercancía movida, con 4 millones de toneladas en lo que va de año y un incremento del 12%. Le sigue el feldespato y otras mercancías como gasolinas, fuelóleo, cemento, arcillas, caolín, coque, gasóleo y azulejos.

Onda Cero Castellón

Castellón |

PortCastelló registra septiembre como su mejor mes de los últimos cuatro años en tráfico de mercancías
PortCastelló registra septiembre como su mejor mes de los últimos cuatro años en tráfico de mercancías | ondacero.es

El puerto de Castellón ha cerrado septiembre con 1.807.129 toneladas movidas, lo que representa un crecimiento del 21,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, y representa el mejor resultado mensual de los últimos cuatro años.

En el acumulado anual, PortCastelló crece un 3,7% y roza ya los 14 millones de toneladas movidas entre enero y septiembre. El incremento se extiende a todos los tipos de tráfico, destacando especialmente el movimiento de contenedores, con un crecimiento del 24%. Le siguen los graneles líquidos (+6,3%), la mercancía general (+5,1%) y los graneles sólidos (+1%).

Por tipo de mercancía, los graneles líquidos representan el 50,5% del total, los graneles sólidos el 42,8%, y la mercancía general el 6,7%.

El petróleo crudo sigue siendo la principal mercancía movida, con 4 millones de toneladas en lo que va de año y un incremento del 12%. Le sigue el feldespato, con 2,5 millones de toneladas (+12%), y otras mercancías como gasolinas, fuelóleo, cemento, arcillas, caolín, coque, gasóleo y azulejos.

Los principales países con los que el puerto mantiene relaciones comerciales son Turquía, Marruecos, Guyana, Canadá, Egipto, Rumanía e Italia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer