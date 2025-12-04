TRAFICO MARÍTIMO

PortCastelló recupera positivamente las líneas comerciales con Argelia tras el desbloqueo

El puerto también ha reforzado su competitividad mediante un nuevo acuerdo marco de estiba que reduce los costes operativos

EFE

Castellón |

Port Castelló firma un acuerdo histórico para reducir costes y reforzar su competitividad
Port Castelló firma un acuerdo histórico para reducir costes y reforzar su competitividad | Port Castelló

El puerto de Castellón ha registrado un incremento del tráfico con Argelia entre enero y octubre de 2025, tras las gestiones realizadas para retomar las relaciones comerciales interrumpidas por el bloqueo de 2024, según ha informado la Autoridad Portuaria.

El volumen de mercancías ha pasado de 70.800 toneladas en el mismo periodo de 2024 a más de 303.000 toneladas en 2025. En contenedores, el aumento ha sido del 63 %, pasando de 3.800 a más de 6.100 TEUs.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha señalado que “Argelia ha sido siempre un mercado importante para el puerto y hemos trabajado para recuperar las líneas regulares que se habían interrumpido”.

La recuperación coincide con el desbloqueo comercial y con las misiones de PortCastelló para reforzar la presencia del puerto en el mercado argelino, especialmente en sectores como el clúster cerámico y la exportación de fritas y esmaltes.

El puerto también ha reforzado su competitividad mediante un nuevo acuerdo marco de estiba que reduce los costes operativos y con una bonificación del 40 % en las tasas al contenedor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer