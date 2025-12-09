PortCastelló licita por 3,6 millones el nuevo vial paralelo a la plataforma ferroviaria para impulsar la dársena sur

La Autoridad Portuaria de Castellón ha sacado a licitación, por un importe de 3,59 millones de euros, el nuevo vial viario paralelo a la plataforma ferroviaria, una infraestructura considerada clave para el desarrollo futuro de la dársena sur del puerto.

Con este proyecto se inicia la urbanización de la zona de expansión del recinto portuario, ya que el vial dará acceso tanto a las futuras concesiones como a la terminal ferroviaria intermodal interna. Una actuación alineada con el Plan Director de PortCastelló y que supone un paso decisivo en la mejora operativa y logística de esta área estratégica.

El proyecto contempla la construcción del vial principal que discurrirá junto a la plataforma ferroviaria y que se integrará en una nueva red de viales destinados a ordenar el flujo de mercancías. Esta malla permitirá crear espacios logísticos preparados para atraer nuevas actividades económicas y garantizar la operatividad de la futura terminal ferroviaria.

Una infraestructura diseñada para asumir el aumento de tráfico

La dársena sur mueve actualmente cerca de 9,5 millones de toneladas anuales, lo que equivale a unos 250.000 vehículos pesados al año. Su acceso registra hoy una intensidad media diaria de 25.000 vehículos, de los cuales 1.400 son camiones.

Según las previsiones de la Autoridad Portuaria, estas cifras se duplicarán en los próximos años gracias al desarrollo planificado de la zona, alcanzando los 50.000 vehículos diarios, incluidos 2.800 pesados. El vial ahora licitado será uno de los ejes clave para absorber este incremento de manera ordenada y segura.

Impulso a la intermodalidad

Esta actuación forma parte de una estrategia más amplia para poner en marcha la terminal ferroviaria interna de PortCastelló, que permitirá reforzar la intermodalidad, diversificar servicios y mejorar la competitividad logística de la provincia.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que esta obra supone “un paso crucial” para el futuro de PortCastelló. “Estamos construyendo la estructura que permitirá que el puerto crezca de manera eficiente y con capacidad para atraer nuevos tráficos y actividades”, ha señalado.

Ibáñez ha recordado que la dársena sur “está llamada a convertirse en uno de los polos de crecimiento del puerto” y que es necesario prepararla para ese objetivo.

Una obra clave para la competitividad

Con esta licitación, la Autoridad Portuaria de Castellón continúa avanzando en su proceso de modernización y ampliación de infraestructuras, preparando la dársena sur para consolidarse como un espacio logístico de referencia capaz de responder a las demandas de la industria y del sector del transporte.