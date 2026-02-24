PortCastelló inicia 2026 en positivo y crece mientras el sistema portuario español cae

La Autoridad Portuaria de Castellón ha comenzado 2026 con cifras de crecimiento que contrastan con la caída del sistema portuario español. Según los datos de Puertos del Estado correspondientes a enero, PortCastelló suma un 0,3% en tráfico total respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 1.477.883 toneladas, frente al descenso medio del 4,5% registrado en el resto de puertos del país.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “empezar el año en positivo, mientras el contexto nacional refleja una contracción, demuestra la fidelidad de nuestros sectores productivos”. Añadió que estos datos reflejan “un puerto que ofrece estabilidad y competitividad a nuestras empresas, especialmente al sector cerámico y energético”.

El crecimiento más destacado se ha producido en la mercancía general, con un aumento cercano al 8%, frente al desplome del 8,1% del conjunto de los 46 puertos de interés general. La mercancía en contenedores crece un 2%, mientras que los TEUs aumentan un 2,8%, superando las caídas del 8,2% y 4,2%, respectivamente, en España.

Estos resultados consolidan a PortCastelló como un hub logístico eficiente, ofreciendo estabilidad y competitividad a los sectores productivos de su hinterland. Según Ibáñez, “son fruto de una estrategia claramente definida y de nuestra política de comercialización del puerto”.