PortCastelló crece un 6,3 % hasta noviembre y supera los 17 millones de toneladas

El puerto de Castellón ha cerrado el mes de noviembre con un crecimiento del 6,3 % en el acumulado del año y ha superado ya los 17 millones de toneladas de tráfico de mercancías, según ha informado la Autoridad Portuaria.

Uno de los datos más destacados del ejercicio es el avance del tráfico de contenedores, que en el acumulado del año roza los 100.000 TEU, lo que supone un incremento del 20,7 % y consolida este tipo de mercancía como uno de los principales motores de crecimiento de PortCastelló en 2025.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que estos resultados reflejan la estrategia de diversificación de tráficos impulsada por el organismo y el posicionamiento del puerto de Castellón como una alternativa competitiva, ágil y sin congestión.

En el acumulado del año, el puerto crece en todos los segmentos, con un aumento del 7,5 % en graneles líquidos, del 5,4 % en graneles sólidos y del 3,2 % en mercancía general.

Además, el tráfico de mercancías registró en noviembre un incremento interanual del 12 %, con un fuerte impulso del granel sólido, que creció un 33,9 %, un dato que refuerza el papel del puerto de Castellón como enclave estratégico para el sector cerámico.

Ibáñez ha destacado que los datos confirman un crecimiento “sólido y equilibrado” y ha subrayado el buen comportamiento del contenedor, que, a su juicio, demuestra que la estrategia desplegada está dando resultados y consolida al puerto como una opción cada vez más atractiva para exportadores y operadores logísticos.

El presidente ha señalado que estos crecimientos se enmarcan en un cambio de estrategia de la Autoridad Portuaria, en el que destaca el nuevo acuerdo marco de la estiba, recientemente firmado, que sitúa a PortCastelló entre los puertos más competitivos del arco mediterráneo en tráfico de contenedores, junto a la bonificación del 40 % aplicada a este tipo de mercancía. A ello se suma el acuerdo del Consejo de Administración que establece la polivalencia de las terminales en la dársena norte.

Con los datos de cierre de noviembre, los graneles líquidos representan el 49,5 % del tráfico total del puerto, seguidos de los graneles sólidos, con un 43,6 %, y la mercancía general, con un 6,8 %. Entre las principales mercancías destacan el petróleo, el feldespato, el fuelóleo, las gasolinas, el cemento, las arcillas y el caolín.

Turquía, Marruecos, Guyana, Canadá, Egipto y Rumanía son los principales países con los que el puerto de Castellón mantiene relaciones comerciales.