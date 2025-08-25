PortCastelló se consolida como segundo puerto español en tráfico de granel sólido con 4,5 millones de toneladas hasta julio

El puerto de Castellón ha escalado al segundo puesto en el tráfico de granel sólido durante el mes de julio, con un movimiento de 4.598.264 toneladas, solo superado por el puerto de Gijón, según las estadísticas del sistema portuario español. Esta subida responde a la tendencia alcista acumulada durante los primeros siete meses del año.

En el conjunto del tráfico total, PortCastelló ha registrado un crecimiento del 4,1% hasta julio, con un total de 10.799.728 toneladas movidas, frente a la caída del 2,3% experimentada en el resto del sistema portuario nacional.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, destacó que estos resultados son el fruto de una estrategia que ha mejorado la competitividad y el posicionamiento del puerto en España.

El movimiento de contenedores también ha crecido un 27,9%, alcanzando los 61.295 TEUs gestionados hasta julio. Por su parte, la mercancía general contenerizada aumentó un 11%, mientras que el sistema portuario en su conjunto sufrió un descenso del 2,3% en este segmento.

En cuanto a los graneles líquidos, PortCastelló registró un incremento del 6%, reafirmando su papel en el suministro de productos energéticos, frente a la caída del 3,3% del sistema portuario general.