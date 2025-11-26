PortCastelló se afianza como uno de los puertos más dinámicos del sistema portuario español

PortCastelló ha cerrado los diez primeros meses de 2025 con un notable comportamiento al alza que contrasta con la tendencia negativa del sistema portuario estatal. Entre enero y octubre, el puerto de Castellón ha movido 15.632.516 toneladas, un 5,85 % más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que el conjunto de los puertos españoles acumula un descenso del 2,4 %.

El balance confirma la evolución positiva y sostenida de un puerto en expansión, con tráficos diversificados y crecimientos en todos los segmentos.

En granel líquido, PortCastelló registra un aumento del 8,3 %, muy por encima del leve 0,2 % del sistema estatal. El granel sólido avanza un 3,2 %, frente a una caída del 4,5 % a escala nacional. La mercancía general crece un 4,9 %, mientras que en el conjunto de España retrocede un 0,2 %. Además, la mercancía general en contenedor sube en Castellón un 8 %, frente al descenso del 2 % del resto de puertos.

Uno de los datos más destacados es el comportamiento del tráfico de contenedores, que aumenta un 22,5 % en PortCastelló, frente al 2,4 % del total del sistema portuario español. Este resultado sitúa al enclave castellonense entre los nodos logísticos más dinámicos del Mediterráneo.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que estas cifras “confirman que el puerto de Castellón avanza en la buena dirección: crecemos más, crecemos mejor y lo hacemos de forma equilibrada en todos los tráficos”.

Con estos resultados, PortCastelló confirma su posición como uno de los puertos más dinámicos y con mejor equilibrio de tráficos del sistema portuario español.